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宜陽艦官兵確診、隔離 艦隊指揮部說不影響戰備任務
海軍宜陽艦（FFG-939）至今陸續有兩名官兵確診新冠肺炎，全艦加上隔離官兵，暫無法出海執勤。但海軍艦隊指揮部今天仍表示，不影響戰備任務。
海軍艦隊指揮部表示，今（4）日宜陽艦官兵的確診案例，是延續日前在基隆確診的案例，是密切接觸的官兵經隔離檢疫所篩檢後，所篩出的案例。而與第一案有接觸的艦上官兵，目前都在隔離中，指揮部說不影響戰備任務。
但據了解，宜陽艦（FFG-939）母港位於蘇澳軍港，目前艦艇位置在高雄左營，是為參與「海強操演」等海上操演，艦上約有1/3的官兵因日前確診案例進入檢疫所隔離，艦艇目前的狀態是「未被賦予任何任務」。對此，海軍艦指部仍表示，不影響戰備。
宜陽艦是濟陽級巡防艦，是我國在1990年代初向美國海軍租借的諾克斯級巡防艦，隸屬海軍168艦隊，具備反艦及大洋偵潛的性能。
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