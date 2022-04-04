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衡指所驗證轉進雪隧 立委：中共威脅下重要準備工作

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國軍二代衛星通訊車日前進駐雪隧行控中心。記者洪哲政/攝影
國軍二代衛星通訊車日前進駐雪隧行控中心。記者洪哲政/攝影

國軍與交通部、高公局合作，模擬衡山指揮所轉進雪隧行控中心。國防部上午表示，國軍指管通資建置，是依敵情威脅與作戰需要，均將可能作為納入研析與評估。立法院外交及國防委員會召委王定宇則認為，此舉助提高存活率，是面對中共威脅下非常重要的準備工作。

受俄烏戰事影響，國軍重新評估各作戰區地下指揮所承受第一擊能力，同時啟動全民防衛動員準備法，與交通部高速公路局攜手，克服光纖使用頻段與通信整合的技術問題，在國道五號雪山隧道導坑深處開設指揮中心，發生戰爭時能讓衡山指揮所聯合作戰指揮中心（JOCC）轉進此地。

對此，國防部發言人孫立方上午表示，國軍指管通資建置，是依敵情威脅與作戰需要，均將可能作為納入研析與評估。

王定宇則透過影片向媒體指出，不管從當年的沙漠風暴或到此次俄烏戰爭，戰爭開打的第一擊，情監偵指揮系統一定是敵軍攻擊的第一優先，所以怎麼保護聯合作戰指揮所是重要一件事情。

王定宇認為，衡山指揮所在演練中或戰時怎麼提高存活率、如何讓情監偵指揮系統能維持運作，是演訓中非常重要科目，而維持存活率除提高防務外，有分散、備援、準備等其他地點，或將聯合作戰權力下放以利扁平化指揮系統，都是國軍近年思考和準備方案。

王定宇表示，台灣軍事改革中的聯兵營、聯兵旅，透過把各軍種聯合作戰的指揮層級扁平，讓權力下放，落實作戰時第一線指揮官能有較大權限，都是避免戰遭遇第一擊讓作戰指揮系統瓦解非常重要準備。

王定宇說，上述項目都是國軍長期在做的事情，面對中共威脅也是非常重要準備工作，而國軍都有在準備和演練，透過這次俄烏戰爭，台灣應該對自己的國防有信心。

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