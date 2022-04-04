快訊

未畢業就拿500萬獎金 學霸培育從出生開始

王喜為無禮黑白照致歉「莊天祥」網傻眼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

強化接收國際預警情資 國防部電展室擴大情蒐網路頻寬

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部電訊發展室去年起分年編列5億餘元，由中科院承包，擴大接收衛星圖資等國際情報訊息的網路頻寬，強化國軍預警情資傳遞時效。圖為電展室林園營區。記者洪哲政／攝影
國防部電訊發展室去年起分年編列5億餘元，由中科院承包，擴大接收衛星圖資等國際情報訊息的網路頻寬，強化國軍預警情資傳遞時效。圖為電展室林園營區。記者洪哲政／攝影

國防部電訊發展室去年起分年編列5億餘元，由中科院承包，將擴大接收衛星圖資等國際情報訊息的網路頻寬，強化國軍預警情資傳遞時效。

立委提案指出，國防部電訊發展室111年預算案中「一般建築及設備」第4節「其他設備」項下「一般資訊及資訊戰設備」預算編列5億9298萬元，查110年度預算2億4949萬元，至10月僅分配43萬元，執行進度是否延宕？因此針對電訊發展室第「一般建築及設備」第4節「其他設備」項下「一般資訊及資訊戰設備」預算編列5億9298萬元，凍結500萬元，待國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。

國防部回應表示，電展室的通信頻寬提升案為軍事投資建案，全案委由中科院執行，並於110年5月6日簽訂委製議書，但受到國內疫情影響，中科院無法如期執行現地勘查工項，7月漸次放鬆管制止，全案延宕兩個月。

但國防部說，經中科院3次招標作業，去年12月17日已完成發電機改善及工程文件撰寫等，執行進度已達45%，將持續執行北部營區網路機房改善、線路布設等工程。後續未受疫情影響，可於今年2月25日前完工，3月底前完成驗收付款。電展室今年也編列預算，對林口天線陣列進行維修。

國防部表示，情傳網路汰舊換新，關係到國軍預警情資傳遞時效、國軍戰敵情處理與反映，呼籲立院解凍預算。

延伸閱讀

三軍齊換裝 陸軍統建採購337輛城市型救護車

黑鷹直升機加裝夜視搜救裝備 空軍重新評估仍原機構改

抓「AB機」 國防部採購手持式無線網路偵測器配發三軍

海軍「康定級通信暨輪控系統精進案」全案可望今年完成

相關新聞

國軍「衡山指揮所」轉進 國軍想定卅年來一度鎖定此處

位於國軍大直要塞區的「衡山指揮所」職司國軍聯合作戰指揮（JOCC），今年國軍「漢光38號」演習將演練指揮所轉移，模擬戰時...

「忠誠儀測」涉敏感 軍事安全總隊由這些人執行測驗

國軍由軍事安全總隊執行「忠誠儀測」的測謊任務，但有立委表示軍安總隊等執行儀測的單位，本身由誰施測？國防部表示，包括國防部...

強化接收國際預警情資 國防部電展室擴大情蒐網路頻寬

國防部電訊發展室去年起分年編列5億餘元，由中科院承包，將擴大接收衛星圖資等國際情報訊息的網路頻寬，強化國軍預警情資傳遞時...

三軍齊換裝 陸軍統建採購337輛城市型救護車

陸軍將為三軍統建採購城市型與野戰多人乘載型救護車，陸軍司令部表示，此案將採購城市型救護車計337輛，野戰多人乘載型救護車...

黑鷹直升機加裝夜視搜救裝備 空軍重新評估仍原機構改

空軍司令部本月1日向立法院報告表示，針對5架UH-60M直升機加裝夜視搜救裝備案，空軍已重新完成評估報告送國防部，基本上...

抓「AB機」 國防部採購手持式無線網路偵測器配發三軍

國防部對內通報表示，今年起將嚴格查處國軍官兵使用AB機規避手機管制的情況，國防部特別採購手持式無線網路偵測器，提供三軍稽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。