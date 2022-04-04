強化接收國際預警情資 國防部電展室擴大情蒐網路頻寬

國防部電訊發展室去年起分年編列5億餘元，由中科院承包，將擴大接收衛星圖資等國際情報訊息的網路頻寬，強化國軍預警情資傳遞時效。

立委提案指出，國防部電訊發展室111年預算案中「一般建築及設備」第4節「其他設備」項下「一般資訊及資訊戰設備」預算編列5億9298萬元，查110年度預算2億4949萬元，至10月僅分配43萬元，執行進度是否延宕？因此針對電訊發展室第「一般建築及設備」第4節「其他設備」項下「一般資訊及資訊戰設備」預算編列5億9298萬元，凍結500萬元，待國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。

國防部回應表示，電展室的通信頻寬提升案為軍事投資建案，全案委由中科院執行，並於110年5月6日簽訂委製議書，但受到國內疫情影響，中科院無法如期執行現地勘查工項，7月漸次放鬆管制止，全案延宕兩個月。

但國防部說，經中科院3次招標作業，去年12月17日已完成發電機改善及工程文件撰寫等，執行進度已達45%，將持續執行北部營區網路機房改善、線路布設等工程。後續未受疫情影響，可於今年2月25日前完工，3月底前完成驗收付款。電展室今年也編列預算，對林口天線陣列進行維修。

國防部表示，情傳網路汰舊換新，關係到國軍預警情資傳遞時效、國軍戰敵情處理與反映，呼籲立院解凍預算。