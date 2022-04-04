「忠誠儀測」涉敏感 軍事安全總隊由這些人執行測驗

國軍由軍事安全總隊執行「忠誠儀測」的測謊任務，但有立委表示軍安總隊等執行儀測的單位，本身由誰施測？國防部表示，包括國防部軍事情報局與軍事安全總隊施測人員，均由本身督察單位施測，如軍安總隊就有11名取得美國測謊學校及國安局認證科學儀測證書的人員，能執行國軍內、外忠誠儀測任務。

國防部表示，以軍事情報局為例，所屬督察室人員選用前，即先針對涉陸背景、品操守等事項進行嚴查核，進用後透由維安機制掌握督察人員與儀測員家庭、工作、健康及心緒等狀況，篩選人員。

國防部指出，軍情局所屬人員及規劃任用人員均需接受督察室進行的忠誠儀測，督察室人員本身也同樣須定期接受儀測，督察室儀測員由其他合格儀測員交互施測，以確保公正。儀測過程全程錄音錄影，影音當梢、圖譜及鑑定報告均留存備查，檢測圖譜由儀測員共同判讀、驗證後用印，鑑定結果採三級三審制，非單一儀測員可決斷。平常除定期儀測外，還有不定期的主題儀測。

國防部說，軍事情報局為國家情報工作法第3條第1項所列情報機關，同仁定期接受督導考核組進行儀測，惟經了解雖督導考核組同仁亦定期進行儀測，但業務之執行並未由他人為之，為避免造成疑慮，督導考核組同仁儀測不應由同單位人員執行。

至於軍事安全總隊，國防部表示，軍事安全總隊依任務特性編設督考組執行單位反情報工作，確保內部人員純淨與安全，另受國安局統合指導與支援，建立作業協調聯繫機制，以強化單位反情報工作效能。

國防部說，軍事安全總隊督察研考組依相關職掌，負責所有人員科學儀測作業，由政戰局就任務實需向國安局申請訓額，經專業訓練期滿400小時，通過美國測謊學校及國安局認證後，才具備執行資格，軍事安全總隊目前取得科學儀測證書人員計有11人，尚可滿足任務需求。

國防部表示，忠誠儀測前導作業的測前晤談涉及情報工作內容，基於機關情報工作及人員身保密原則，國軍各情報單位都採自測方式執行。