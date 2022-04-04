國軍「衡山指揮所」轉進 國軍想定卅年來一度鎖定此處

位於國軍大直要塞區的「衡山指揮所」職司國軍聯合作戰指揮（JOCC），今年國軍「漢光38號」演習將演練指揮所轉移，模擬戰時進駐雪山隧道行控中心。官員說，科目想定要主要是驗證軍政部會協調合作，目前已克服資通網路條件。而其實衡指所過去長期以來有一處固定「轉進」處所，即位於北市秀朗橋頭的天山坑道，但當地現已解除維持卅餘年的管制與戰備，以「平封戰啟」名義封存。

國軍指揮所區分主指揮所、預備指揮所、機動指揮所、後方指揮所，軍方對「衡山指揮所」編組有行動方案，轉進牽涉大批人物力與裝備整合，全案目前還在重新整合編組，進駐雪隧是哪個類型指揮所，還須軍方釋疑。

其實衡指所的轉進國軍本身設施即有多元選擇，不管是各作戰區地下指揮所或北部鄰近的空軍作戰指揮部、海軍艦戰中心台北站、蘇澳站、陸軍員樹林指揮所，都有既有指管設施，民進黨扁政府時代不用圓指所，一度將政軍指揮中心調整到陸軍司令部所在的龍潭大漢營區。軍方有多種選擇。

據了解，過去卅年來「衡指所」一直有一個既定的轉進點，就是位於新北市中和的天山坑道，當地由後備指揮部軍管多年，去年才解除戰備，經地方政府公告不具文資價值後，後備指揮部發布公告，將坑道外地上物進行拆除，並封存坑道。

位於新北市中和區秀朗橋頭的北部地區後備指揮部，位置扼控進入台北市的要道，因業務關係中樞防務，指揮官至今編持少將編制。北部地區後備指揮部營區後側山林內有一處「天山坑道」，原是警總的「天山指揮所」，坑道周邊在1956年建造營舍，後成為軍管區司令部北部地區師管部，設施現由國防部軍備局工程營產中心管理。

官員說，「雪隧案」是為驗證全民防衛動員署成立後軍政部會戰時協調，實質與象徵意義兼具。

國軍防衛作戰各級指揮所常以廟宇、學校、廠房作為野戰基地，但相關舉措是否違反「武裝衝突法」，必須再深入研究。