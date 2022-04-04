三軍齊換裝 陸軍統建採購337輛城市型救護車

陸軍將為三軍統建採購城市型與野戰多人乘載型救護車，陸軍司令部表示，此案將採購城市型救護車計337輛，野戰多人乘載型救護車35輛，提供各部隊使用。

111年度國防部預算案國防部陸軍司令部第「一般建築及設備」第4節「其他設備」項下「醫療設備」中「國軍衛生部隊衛勤裝備整備」預算編列2億3726萬1千元，進行「國軍衛生部隊衛勤裝備整備」救護車汰換案。

陸軍司今部表示，此案將採購城市型救護車計337輛，自111-115年以一次採購方式獲得，依各軍種包括陸海空、資通電軍、憲兵、後備編裝，缺裝補充80輛、汰舊換新257輛。其中陸軍將分配250輛，規畫分配各單位。烏坵守備大隊優先配發。

陸軍司令部表示，新式救護車平時將執行訓場待命、醫療任務及戰時穩定傷患生徵象，提高傷患存活率。

陸軍司令部同時表示，陸軍也將淘汰野戰型救護車，另採購35輛野戰多人乘載型救護車，掛載符合軍方救護需求的醫療艙，可同時運送4員臥姿傷患或8名座姿傷患，預定111年上半年度決標。