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黑鷹直升機加裝夜視搜救裝備 空軍重新評估仍原機構改

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
空軍UH-60M黑鷹直升機加裝夜間搜救裝置，空軍重新完成評估。圖／中華民國空軍臉書粉絲
空軍UH-60M黑鷹直升機加裝夜間搜救裝置，空軍重新完成評估。圖／中華民國空軍臉書粉絲

空軍司令部本月1日向立法院報告表示，針對5架UH-60M直升機加裝夜視搜救裝備案，空軍已重新完成評估報告送國防部，基本上仍建議採「原機構改」方式執行，但須視整體國防資源配賦情況再決定全案續行與否。

空軍自陸軍移撥獲配UH-60M黑鷹直升機予救護隊，但並未配備前視紅外線等夜間任務系統，無法執行海上搜救任務，原規畫109年至112年執行5架機加裝前視紅外線、目標定位系統、象象雷達、輔助搜索燈、衛星電話及搜救尋向器等裝備，以提升搜救能力。

但空軍司令部示，由於美國陸軍遲未提供正式報價資訊，經我方協請美國在台協會及駐美軍事代表團協請美軍提供備報價資料，但飛機性能整合及測試須由原廠執行，並由美陸軍完成適航認證才加裝，美方報價時程冗長，因此全案進度落後。

空軍司令部表示，經我方查催，美方已於110年9月17日提供「原機構改」或「新機採購」等兩案最新價款，空軍重新擬妥評估報告，評估仍以原機構改為優，已呈國防部審議，未來再視整體國防資源配賦情況再決定全案續行與否。

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