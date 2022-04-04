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抓「AB機」 國防部採購手持式無線網路偵測器配發三軍

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部對內通報表示，今年起將嚴格查處國軍官兵使用AB機規避手機管制的情況，國防部特別採購手持式無線網路偵測器，提供三軍稽查使用，要抓違法營內拍照攝錄或使用網路者。圖為後備教召部隊手機管理箱。記者洪哲政／攝影
國防部對內通報表示，今年起將嚴格查處國軍官兵使用AB機規避手機管制的情況，國防部特別採購手持式無線網路偵測器，提供三軍稽查使用，要抓違法營內拍照攝錄或使用網路者。圖為後備教召部隊手機管理箱。記者洪哲政／攝影

國防部對內通報表示，今年起將嚴格查處國軍官兵使用AB機規避手機管制的情況，國防部特別採購手持式無線網路偵測器，提供三軍稽查使用，要抓違法營內拍照攝錄或使用網路者。

國防部向立法院報告表示，國軍官兵違規使用智慧型手機，經查證屬實者，將依陸海空軍懲罰法及國軍資通安全獎懲規定檢討究責，尤其是使用「AB機」的情況。

所謂的「AB機」，就是A機是供部隊安裝MDM，鎖定拍照與定場域上網的功能，並接受檢查的手機；B機則是私下攜帶未受管制的另一支智慧型手機。

國防部表示，經計國軍110年智慧型手機違規事件計477件，違規人員均依國軍資通安全獎懲規定究責，件數已較往年下降。

國防部表示，鑑於私自攜帶AB機入營或手機未依規定MDM上鎖，均屬刻意違規，國軍將採取更嚴格作法予以規範，除加強宣導外，也要求官兵簽署切結自清，保證自己知悉規定，時時抽檢。國防部去年特別採購手持式無線網路偵測器，提供三軍稽查使用，要抓違法營內拍照攝錄或違規上網者。

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