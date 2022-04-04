海軍「康定級通信暨輪控系統精進案」全案可望今年完成

海軍司令部表示，「康定級通信暨輪控系統精進案」可望於今（111）年完成全案。

立委提案指出，中科院執行的「康定級通信暨輪控系統精進案」期程延長至111年完成，顯見海軍未能積極要求中科院如期完成。

海軍司令部解釋，此案原規畫109年完成換裝作業，後因中科院首次執行此案，海軍驗收標準嚴格，因此初期未能如期完成，但不影響海軍戰備任務執行。海軍現已協助中科院共同突破困難，目前已修訂交裝進度期程，將陸續完成全案。

海軍司令部表示，康定級通信暨輪控系統精進案，全案執行6艘康定級艦，已完成4艘安裝及驗測，其餘兩艘預定111年度完成輪控精進案。

此外，海軍司令部「軍事裝備設施養護費」預算編列41億4531萬6千元，較110年度34億2627萬6千元大幅增加7億1904萬元，海軍司令部透露，海軍在相關預算案中增列「海上任務支援中心」。據了解，海上任務支援中心（MMSC）是配合P-3反潛機隊在屏東神鷗基地設置，功能是蒐集彙整台灣周遭海域水面、水下、海底等資訊，建立資料庫。