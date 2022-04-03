國防部證實「天鷹專案」無法結案 高額後續維持費曝光

國防部向立法院證實，成軍已久的AH-64E阿帕契攻擊直升機「天鷹專案」，至今無法結案，節餘款無法詳實計算繳回國庫，高額的AH-64E直升機後續維持費也曝光。

國民黨立委陳以信提案指出，我對美軍購預算紀律不佳，除常有交貨延宕外，結案後的節餘款也未積極繳回國庫，尤其對美採購AH-64E攻擊直升機的「天鷹專案」全案節餘款是否已繳回國庫也不得而知。

國防部回應表示，依國軍軍事投資建案作業規定案專案結案條件為：1、完成成軍典禮；2、執行年度結結且主要品項交運完畢；3、系統裝備已納入作戰序列、擔任戰備任務。凡符合上開條件即應辦理結案。

國防部表示，天鷹專安於107年7月17日辦理成軍典禮，於107年11月18日核定專案結案，而軍購案目前美方仍在執行中。天鷹專案發價書合計406個工項，歷經我方多次查催，現餘13個工項尚未完成，待美方完成後，即可進行快速結案程序。

國防部表示，已於110年6月「對美軍購財務管理檢討會暨購案對帳會議」，請美方盡速就天鷹專案進行財務清校估算專案所需額度，以利檢討調降發價書預估金額。

國防部同時披露，陸軍111年新增「AH-64E型機續維持」80億9953萬9377元、「UH-60M型機型機續維持」42億5307萬5376元、「AH-1W型機送美回修案」2億8430萬元，3案所需經費合計高達126億3691萬4735元。