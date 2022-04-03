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國軍「玄甲專案」研發新式鎧甲技術 包含主動防護系統

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部軍備局以「玄甲專案」專案編列9億餘元，研發戰甲車複合裝甲。記者洪哲政／攝影
國防部軍備局以「玄甲專案」專案編列9億餘元，研發戰甲車複合裝甲。記者洪哲政／攝影

國防部軍備局以「玄甲專案」專案編列9億餘元，研發戰甲車複合裝甲。據了解，此案除既有的強化型的軍用級陶瓷複合裝甲技術外，還包括主動式的防護系統，可長距離偵測敵軍包括飛彈火箭等反裝甲武器，在敵飛彈尚未擊中戰甲車時，系統就能發射攔截彈讓敵軍攻擊失效。

據指出，「玄甲專案」的研發目標含括戰甲車主被動保護裝置，被動的複合式裝甲部分，會比現行中科院與HCG合作開發的傳統陶瓷裝甲更強化，能抵禦翼穩定脫殼穿甲彈，可應用於現有戰甲車與未來研發的裝甲車型。

而主動防護系則由多項關鍵技術組合而成，預計在114年發展出模組化的原型裝備，這項「新式鎧甲技術」，將可提供CM34雲豹系列戰鬥車、M60A3戰車與現行研發中的105公厘輪型戰車、偵搜戰術輪車使用，甚至也可應用在我對美採購的M1A2T戰車上。

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