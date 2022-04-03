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歐美想維修國軍飛彈發射車獲利 將須簽訂動員參戰條款

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國造各型機動飛彈發射車因國情限制，載台都採用歐美商用車型。記者洪哲政／攝影
國造各型機動飛彈發射車因國情限制，載台都採用歐美商用車型。記者洪哲政／攝影

國防部編列「中央政府海空戰力提升計畫採購別預算案」，案中三軍各式防空、反艦飛彈與監偵雷達都將採機動車型，國防部向立法院報告，因國情限制，案中國造飛彈發射載台都使用歐美大廠商用車型，現已律定三軍發射車裝備籌獲應依「一種裝備、三軍共(通)用、多種效能」理念，要求中科院設計時朝系統管理概念及單一型式檢討規劃，且負責維保民用車載台的在地廠商，都要依法簽署動員條款，以便戰時徵用，遂行保修任務。

國防部對立法院提出「機動發射車使用效益與後勤保修評估」書面報告表示，我國因應國情特殊，軍售武器來源獲得不易，且受限國外軍規運輸載具輸出入限制，遂以商規運輸載具改裝，所採購的車輛均通過國軍作戰測評及車輛測試中心操作安全測試，且皆為歐美商用車大廠，在國內各地均有原廠認證及授權的維修據點，後勤維保支援無虞。

國防部表示，針對各式飛彈發射載台車輛，各司令部均與合格廠商簽訂維保契約，依原廠技術手冊執行定期維保作業，目前維修與零附件供補作業均正常。

國防部說，國軍軍事投資建案作業規定已律定裝備籌獲應依「『一種裝備、三軍共(通)用、多種效能』理念，朝系統管理概念及單一型式檢討規劃」，並已利用各項會議時機向各司令部、指揮部及中科院宣導。

國防部說，國軍各項武器裝備籌獲，依敵情威脅、軍事戰略及整體防衛構想審慎評估規劃，並完成作戰測評驗證，確認滿足作戰需求後，才納入計畫執行。

國防部說，針對尚未納入軍需工業體系的廠商，將持續要求各軍種針對各開案合約依據防衛作戰的需要及全動法規定，訂定動員相關條款，戰時依令徵用，以遂行保修支援任務。

國防部表示，於新興武器裝備在建案獲得時，就建立全壽期維護規劃，先期於裝備獲得階段，籌建關鍵核心能量，並檢討運用工業合作機制，結合民間力量，達成國防工業植基於民間的要求，落實國防自主政策。而後續軍用車輛採購，國防部持續要求各司令、指揮部及中科院朝系統管理概念及單一型式檢討規劃，以利維保作業一元化。

國防部編列「中央政府海空戰力提升計畫採購別預算案」，案中三軍各式防空、反艦飛彈與監偵雷達都將採機動車型。記者洪哲政／攝影
國防部編列「中央政府海空戰力提升計畫採購別預算案」，案中三軍各式防空、反艦飛彈與監偵雷達都將採機動車型。記者洪哲政／攝影
國造各型機動飛彈發射車因國情限制，載台都採用歐美商用車型。記者洪哲政／攝影
國造各型機動飛彈發射車因國情限制，載台都採用歐美商用車型。記者洪哲政／攝影

國防部 飛彈 國軍

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