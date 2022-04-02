【專家之眼】役期莫問國防部 拿捏應在行政院

面對俄烏衝突，國人對於未來台海情勢發展紛紛感到憂心，再加上美國不斷透過學者專家以及外交管道，對綠營高層表示對我兵役體制役期過短，無法建構適當戰力有所異議，因此國安團隊在客觀戰略情勢以及華盛頓政治壓力下，開始認真研究草擬延長兵役役期，但立即就引起國內社會強烈反應，更對未來選舉綠營政治票房產生明顯負面效應。

國防體系專業官僚透過國家安全體系，獲得來自層峰政策指導與反覆討論後，目前顯然是要屈從選戰算計，將此案實施期程予以技術性推遲，期能避免衝擊選情，鬆動政治支持板塊，但又刻意對華盛頓表達落實執行決心，表態顯現正面回應美方疑慮。

打開天窗說亮話，目前討論調整兵役役期，其實未見得是真正考量當前兩岸緊張態勢軍事需求，或是前瞻戰略環境變化趨勢，必須先行因應準備。而是要回應社會焦躁不安情緒安撫人心憂慮，更在於搪塞美國施壓質疑，以便開罪華盛頓決策人士，未來在海峽真正生變時，找到理由作為推卸開脫藉口，讓原本就不可信之安全承諾完全跳票，拒絕援助台灣抗拒中國大陸軍事壓力。

在三軍統帥與國安團隊再加上國防軍事體系積極研討此項議題時，社會各界居然就未曾想到整個程序其實存在著盲點與缺失，吾人必須牢記，若無程序正義就必然無法保證實質正義，決策體系與過程在架構上存在著該出面負責者默不作聲袖手旁觀，必然就無法完整周延地考量整個問題所要牽動層面，到最後就會讓調整兵役役期議題，成為綠營執政再度端出外行辦事施政無能難堪笑話。

依據中華民國國防法第7條：「中華民國之國防體制，其架構如下：一、總統。二、國家安全會議。三、行政院。四、國防部。」以及第10條：「行政院制定國防政策，統合整體國力，督導所屬各機關辦理國防有關事務。」吾人應可確認行政院在調整兵役役期議題上，絕對沒有冷眼旁觀拒絕表態空間，而是具有必須積極投入制定政策勇於負責之義務。

兵役役期將牽動國家整體人力資源調配運用，整個人力透過就業規劃將影響多項施政政策，這就是為何國防政策必須由行政院制定，並且透過跨部會協調機制，以便統合整體國力，並且在落實役政與國防動員過程中，由行政院督導所屬各機關辦理國防有關事務。

筆者對於是否要延長兵役役期並無意見，此因其所要考量因素確實很多，必須掌握完整資訊才能提出公允判斷。特別是在此項議題之政治算計公式中，不但具有國內政治情勢與社會需求因素，更要考量兩岸關係、區域安全情勢、軍事國防威脅以及來自華盛頓政治圈內說三道四之壓力。但就目前看來，整個決策要依據選舉政治脈動規劃安排，顯然到最後還是屈從在選票壓力，要讓人相信其為理性決策，真是要比登天還難。

但從決策層面與所涉及架構來說，顯然行政院根本就未曾積極參與其事，並且適當加入決策討論過程。在此必須提醒，解鈴還須繫鈴人，當初兵役體制朝向全募兵制發展過程，都曾透過行政體系跨部會協商，最後透過行政院院會議決才定案，然後才咨請立法院進行法律體制調整，整個過程證明行政院絕對不是置身事外，沒有讓其當不沾鍋之理由。

如今若要對此翻案，承認當初決策確實考慮不週，整個思考過程存在著未能預見之缺失，四個月之軍事訓練無法滿足軍事需求，決定要修正當初建構體制所產生之訛誤，其實還是要透過相同程序加以完成。

在此必須嚴肅向行政院喊話，兵役體制是重要國防政策，而制定國防政策是行政院法定職責，請千萬不要再將所有國防政策議題都推拖到國防部身上，讓國防部孤獨地背負起國家興亡之十字架。國家不需要閣揆拿掃帚上陣抗敵，只要將行政院該幹的事幹好，就是真正對國防能夠盡到其應盡之責；難道蘇揆要讓我這個老水手把納爾遜那套信號旗掛出來，才願意善盡應盡職責嗎？