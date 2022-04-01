陸軍授勳最強軍友社理事長李棟樑 感謝八年貢獻

陸軍司令徐衍璞今天在桃園龍潭的司令部中正堂，頒贈陸光甲種一星獎章，給即將於五月卸任的軍人之友社理事長李棟樑。徐衍璞表示，李棟樑八年任期內秉持「走到最前頭、做到最後頭」態度，共慰勞國軍單位1500次，個人勞軍捐獻4.2億元，還號召社會各界敬軍愛軍，情操令人感佩，如今雖然要卸任，但「您永遠是我們最敬愛的理事長」。

李棟樑致詞時則說，過去八年的勞軍，對自己同樣意義重大。他回憶，民國103年軍友社改選，自己接到當時馬英九總統的電話，希望他出來協助提振遭到衝擊的國軍士氣與形象。自己上任後不久，遭遇高雄前鎮氣爆案，就主動向國防部請纓南下慰勞。後來八年間，看到每次國內發生各式災害與意外，國軍都站在搶救的第一線，忍受一般人不願或不敢承受的辛苦。他在感動之餘也曾多次向蔡英文總統提到，「還好有國軍在」。因此他決定出資恢復舉辦國軍楷模出國旅遊，以鼓勵過去一年表現優秀的官兵。也有曾經受邀出國的弟兄來信，表示希望看到他來拜訪自己駐守的偏遠離島。

他表示，自己雖然堅持遵守體制，擔任兩屆軍友社理事長之後就不再連任，但「跟司令報告，從今以後我是國軍的一分子，不要忘掉我」。李棟樑特別「請求」徐衍璞，未來年節視導慰問部隊，仍有機會一同前往，並且持續號召企業界朋友共同支持國軍。