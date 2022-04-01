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陸軍授勳最強軍友社理事長李棟樑 感謝八年貢獻

聯合報 / 記者程嘉文╱即時報導
陸軍司令徐衍璞為軍友社理事長李棟樑授勳後，致贈以陸軍司令部所屬各單位隊徽組成的紀念牌，以資感謝。記者程嘉文/攝影
陸軍司令徐衍璞為軍友社理事長李棟樑授勳後，致贈以陸軍司令部所屬各單位隊徽組成的紀念牌，以資感謝。記者程嘉文/攝影

陸軍司令徐衍璞今天在桃園龍潭的司令部中正堂，頒贈陸光甲種一星獎章，給即將於五月卸任的軍人之友社理事長李棟樑。徐衍璞表示，李棟樑八年任期內秉持「走到最前頭、做到最後頭」態度，共慰勞國軍單位1500次，個人勞軍捐獻4.2億元，還號召社會各界敬軍愛軍，情操令人感佩，如今雖然要卸任，但「您永遠是我們最敬愛的理事長」。

李棟樑致詞時則說，過去八年的勞軍，對自己同樣意義重大。他回憶，民國103年軍友社改選，自己接到當時馬英九總統的電話，希望他出來協助提振遭到衝擊的國軍士氣與形象。自己上任後不久，遭遇高雄前鎮氣爆案，就主動向國防部請纓南下慰勞。後來八年間，看到每次國內發生各式災害與意外，國軍都站在搶救的第一線，忍受一般人不願或不敢承受的辛苦。他在感動之餘也曾多次向蔡英文總統提到，「還好有國軍在」。因此他決定出資恢復舉辦國軍楷模出國旅遊，以鼓勵過去一年表現優秀的官兵。也有曾經受邀出國的弟兄來信，表示希望看到他來拜訪自己駐守的偏遠離島。

他表示，自己雖然堅持遵守體制，擔任兩屆軍友社理事長之後就不再連任，但「跟司令報告，從今以後我是國軍的一分子，不要忘掉我」。李棟樑特別「請求」徐衍璞，未來年節視導慰問部隊，仍有機會一同前往，並且持續號召企業界朋友共同支持國軍。

除了陸光獎章，近日李棟樑曾獲國防部頒贈二等雲麾勳章，海軍司令部的一星海績獎章，空軍司令部的懋績甲種二等獎章，感謝其任內貢獻。他也持續前往各部隊勞軍：包括昨天（3月31日）慰勞空軍台南與台中清泉崗基地、陸軍第十軍團，上周五（3月25日）慰勞金防部。

3月31日，軍人之友社慰勞陸軍第十軍團等單位，指揮官李兆明中將代表接受慰問金。記者程嘉文/攝影
3月31日，軍人之友社慰勞陸軍第十軍團等單位，指揮官李兆明中將代表接受慰問金。記者程嘉文/攝影
3月25日，軍友社理事長李棟樑（左）慰勞金防部官兵。記者程嘉文/攝影
3月25日，軍友社理事長李棟樑（左）慰勞金防部官兵。記者程嘉文/攝影
軍友社理事長李棟樑、陸軍司令徐衍璞伉儷、與陸航飛行員代表合影。圖/軍聞社
軍友社理事長李棟樑、陸軍司令徐衍璞伉儷、與陸航飛行員代表合影。圖/軍聞社

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