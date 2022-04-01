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參觀胡璉紀念館 馮世寬感念保台戰功

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
國軍退輔會主委馮世寬今天上午到位於新店的胡璉將軍紀念館參觀。記者江婉儀／攝影
國軍退輔會主委馮世寬今天上午到位於新店的胡璉將軍紀念館參觀。記者江婉儀／攝影

國軍退輔會主委馮世寬今天上午到位於新店的胡璉將軍紀念館參觀，由胡璉孫子、胡璉將軍紀念館暨研究中心理事長胡敏越導覽，馮世寬表示，他對胡璉當年保衛金門的英勇奮戰精神十分敬佩，也感念胡璉保衛台灣的戰功。胡敏越在導覽過程指出，爺爺曾對他說古寧頭戰役死傷無數，算不上是「大捷」。

胡璉故居原本曾被金門縣政府要求拆屋還地，在後代子孫及文史工作者爭取下，最終成為歷史建築，保存下來。後來獲得新北市文化局協助，整理成為胡璉將軍紀念館，館內也展示許多當年歷史文物，包含胡璉親筆手信、軍旅時期使用的物品等等。

胡敏越說，中共曾經想要一口氣打下台灣，但是被古寧頭大捷、八二三炮戰擋下，後來發生韓戰，美國介入協防台灣，台灣才有機會成為自由民主的國家。

胡敏越回憶，爺爺曾經和他聊到古寧頭戰役，胡璉半生戎馬、與日軍、共軍在中國大陸打了上百場戰役，殺敵無數，古寧頭戰役殲敵和俘虜共軍萬餘人，實在算不上「大捷」。

胡璉將軍紀念館暨研究中心表示，中心與文化局合辦社區營造走讀課程「重返榮耀將軍巷」，去年9月及10月總計辦理5場活動，累積近百位民眾參加，分別由6位講師上課，除了對民眾對於胡璉認識更深刻，也讓參與民眾更了解安坑地區。

紀念館表示，今年也是胡將軍逝世45週年，希望有機會舉辦追思感恩之旅，並在新北、金門舉辦紀念音樂會。

國軍退輔會主委馮世寬今天上午到位於新店的胡璉將軍紀念館參觀。記者江婉儀／攝影
國軍退輔會主委馮世寬今天上午到位於新店的胡璉將軍紀念館參觀。記者江婉儀／攝影

紀念館 金門

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