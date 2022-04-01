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陳其邁當的「國民兵」是啥米？高市兵役處這樣解釋

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員陳麗娜關心役男當兵問題，另要求兵役處解釋何謂國民兵。記者徐白櫻／翻攝
高市議員陳麗娜關心役男當兵問題，另要求兵役處解釋何謂國民兵。記者徐白櫻／翻攝

當兵議題正熱，高雄市長陳其邁曾對外說明他當「國民兵」。市議員陳麗娜今天在議會質詢指出，很多父母都關心小孩兵役問題，未來兵期是否真的會恢復1年制，服役4個月的人是否需要補滿，以及市長陳其邁為何當國民兵？兵役處回應，役期改變要公告1年後才會實施，最快也要113年才上路；役男體檢屬於個人資訊，要有法院調閱才能提供資料。

高市議會今日進行民政部門質詢，高市議員陳麗娜說，當兵可能延長為1年，很多家長想知道4個月兵期的孩子是否會被要求補滿1年，實施時程為何？

兵役處長曾國昌答詢說，常備兵軍事訓練4個月結訓後，即使恢復徵兵制，不管延役多少，不會再補；未來若恢復徵兵制，國防部應該以年次來切斷區隔，至於役期改變一事，國防部要跟行政院報告，核定公告後1年實施，最快也是113年實施。

市長陳其邁日前被問當多久兵，陳其邁以「國民兵」回應。陳麗娜說，陳市長說法引發很多討論，國民兵是否算有當兵，很多人不懂何謂國民兵，兵役期到底是多久？此外，市長為何當國民兵，市長身為表率，兵役處是否應公布當時身體狀態。

曾國昌表示，國民兵涉及體位問題，早期已經受過成功嶺一個月大專集訓的人，徵兵檢查時可能不適合服常備兵役，被判定為丙等體位才服國民兵；每個人的兵役狀況不一樣，役男體檢內容屬於個人資訊，有關市長當國民兵的原因涉及個人隱私，除非有法院調閱才能提供資料。

兵役 陳其邁 陳麗娜

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