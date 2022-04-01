役期延長何時上路？民進黨立委：2024之後蠻合理

役期延長議題引發各界關注，國防部長邱國正日前表示，今年一定會提出報告，施行日期依規定需公告1年後再推動。有民進黨立委私下推估，國防部定案之後，最基本至少要公告1年，後續還要時間，「再怎麼推，2024之後蠻合理」

民進黨國防政策背景人士指出，早在俄烏戰爭爆發前，強化後備戰力就是蔡總統的重點施政項目之一，今年掛牌上路的「全動署」即是代表，隨著俄烏戰爭爆發，也印證了後備戰力的重要性，相關政策會隨著既有步調走，包括檢討四個月役期是否要延長也是其中一環，但可以肯定的是，未來以志願役為國防骨幹的大方向不會變，一切強化當前四個月役期義務役的措施，都會以此為基礎。

該人士表示，至於強化四個月役期的時間點，推估一年內就要上路可能性較低，但是否2024年大選後才實施仍言之過早，待黨政高層拍板。

對於政府研擬延長兵役，造成許多役男與家長焦慮。邱國正昨向關心兵役的學生與年輕人致歉，但他也強調，未來新舊制度間不會用時間來切，不會有早點當兵就可免掉一年役期的情形，不會離譜地造成「早一天四個月、晚一天變一年」。

民進黨立委羅致政受訪時表示，切的方式一定是哪一年次以上的人適用新制，什麼時候開始則涉及整體配套、營區及教官數等，不會說突然施行，需要時間。至於是否需要修法，羅致政說，依兵役法規定，本來就有現役役期1年、軍事訓練役4個月，如果回到現役1年，就不需要修法，但如果1年且本質上還是軍事訓練役，就要修法。

民進黨立委趙天麟表示，依照邱國正說的一年定案時間來看，時間最大值就是2023年4月，若再一年公告期，就是2024年4月。不過他也表示，這個時間點估算沒有太大意義，最重要還是專業及民意考量。

另有民進黨立委私下表示，「不會那麼快，一個是宣布時間，一個是施行時間，國防部說今年會有具體定案，定案之後最基本要公告一年，後續還要時間，再怎麼推，2024之後蠻合理」。