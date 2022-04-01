兵役延長2024選後再上路？府院重申：未定案

媒體報導，役期延長政策，傾向2024年總統大選前不施行。行政院長蘇貞昌今天赴立院備詢前受訪表示，自己的國家自己救，看專制國家侵略鄰國不必有理由，台灣要做好準備。至於要怎麼樣準備才好，國防部專業，都尊重。

總統府發言人張惇涵重申，總統府、行政院、國防部已多次公開表示，關於義務役役期，國防部正就各方意見進行評估中，尚未有定案。

軍方人士表示，役男即使役期恢復到一年，與理想狀態仍有相當距離。國防部將盡可能把志願役與義務役的人員分開。擔任打擊任務的第一線常備部隊，除了部分用於填補編制空缺的人力，會以志願役官士兵為主體。

近年義務役官兵薪水低，士兵每月不到七千元，預官少尉僅兩萬元。志願役士兵每月至少有三點四萬元，少尉四點九萬元，兩者相去甚遠。未來義務役是否仍將維持低薪，還是改採同等或類似於志願役的待遇，但後者每年增加開銷相當驚人；相關配套問題未釐清，是政府到現在都不願承認將恢復徵兵的主因。