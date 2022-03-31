立法院初審通過「後備軍人召集優待條例」草案

立法院外交及國防委員會今日初審通過「後備軍人召集優待條例」草案，內容規定後備軍人接受教育召集或臨時召集入營，並完成訓練合計達5次者，得自第5次起，每次完成訓練後，應由召訓機關或部隊發給召集獎金。

會議並作成附帶決議，為防範雇主不當對待應召員，如解雇、減薪（含績效獎金）等，國防部應會同有關部會加強協處作為。

審查會對草案第1條後備軍人接受召集的優惠及福利措施、第8條雇主租稅優待條例加以保留，將針對無固定雇主、從事自雇農工的後備軍人的合理補助，再進行朝野協商。

草案規定，後備軍人接受教育召集或臨時召集入營，並完成訓練合計達五次者，得自第五次起，每次完成訓練後，由召訓機關或部隊發給召集獎金；前項發給奬金對象，條件認定基準、志願參加召集程序及其他相關事項之辦法，由國防部擬定報請行政院核定。對此，國防部允諾向行政院爭取獎金額度。

草案規定，而後備軍人自當年度解除召集之日起一年內，持全民健康保險憑證及解除召集證明書至國軍醫療院所就醫，得享有免掛號費之優惠。

會議同時作成附帶決議，國防部應於每年4月底前向立法院報告「後備軍人召集優待條例」優待的成本並加以公告；而為防範雇主不當對待應召員，如解雇、減薪（含績效獎金）等，國防部應會同有關部會加強協處作為，如與縣市勞工主管機關建立管道，並於召集通知函內說明資料宣導。