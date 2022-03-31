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國軍部隊傳確診新冠案例 邱國正：不影響後續教召業務

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海軍與陸軍近日陸續傳出部隊有官兵確診新冠肺炎，國防部長邱國正今在立法院表示，相關案例都妥善處理中，並適度隔離，不會影響到下一梯次的教召業務。圖／取自立法院直播畫面
海軍與陸軍近日陸續傳出部隊有官兵確診新冠肺炎，國防部長邱國正今在立法院表示，相關案例都妥善處理中，並適度隔離，不會影響到下一梯次的教召業務。圖／取自立法院直播畫面

海軍與陸軍近日陸續傳出部隊有官兵確診新冠肺炎，國防部長邱國正今在立法院表示，相關案例都妥善處理中，並適度隔離，不會影響到下一梯次的教召業務。

立法院外交及國防委員會今日審查「後備軍人召集優待條例草案」，邀請邱國正率官員列席備詢。針對海軍艦艇的確診案例，邱國正會前受訪表示，官兵是放假參加活動而確診，海軍因應處理得很好，國軍在防疫工作一直與中央指揮中心結合，部隊對防疫工作也很緊張，「一個工作做不好，茲事體大」，官兵一有不舒服的症狀，都會按程序送醫、隔離，進行篩檢；其他接觸者該隔離、篩檢、自主隔離，都按照程序進行，部隊很努力把防疫作好。

至於官兵確診狀況會否影響下一梯教育召集，邱國正表示，教育召集有既定防疫規定，報到前有檢查，「一有溫度不對就隔開」，不會讓其進入到單位裡，經過一般檢疫程序檢查無誤後，訓練時一樣保持加大間隔距離、用餐，教召不會到影響。

邱國正 教召 新冠肺炎

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