影／最硬的教召演訓今驗收 混血召員誓言為台灣而戰

被喻為最硬的教育召集訓練陸軍步兵第203旅新制教召演練今天上午在仁德麗池公園登場，計有250位召員演練灘岸殲敵、反擊作戰科目分別射擊24發，場面逼真，其中參訓台德混血召員劉柏毅重溫1年多前軍事訓練役，他說這次新式教召學習更多且更硬，但有訓練就要是有挑戰，且拍胸脯說如遇戰事，他會挺身為台灣而戰。

這次為期14天的新式教召訓練，在結訓前夕作成果驗收，徵集320名召員，計有250名召員參訓，其他則免召。上午駐紮部隊進行灘岸殲敵、反擊作戰演練，由旅火協下達射擊命令，通令營指揮部實施射擊任務，由營指揮所、觀測所及砲陣地，實施計畫性火力射擊聯合操作演練。

「碰！碰！碰！」12門105榴砲訓練彈射擊，灘岸殲敵模擬實彈射擊，各連翼次射2群，合計訓練彈24發，隨後反擊作戰全營同彈著2群，合計訓練彈24發，從連長下達命令，到各名員覆誦指令、整齊畫一砲操，展現教召訓練成果。

砲兵營砲一連連長江尹貞上尉說，擔任教召連長。她說，新制教召與以往7天的課程不同，採就地動員、就地訓練，除操課整備外，對召員的食衣住行更有完善的規畫，才能使教召任圓滿達成。所幸從整備過程迄今，建制幹部到召訓回來的幹部、召員等的努力與付出，順利完成教召訓練。

這次召員中最受矚目即是砲一連二兵野戰砲兵劉柏毅，1年多前在203旅砲兵營服役，這次則回到同單位訓練，把過去服役的專長再複習一遍，他說，能見到熟悉的幹部及同梯的弟兄，就像回到家一樣溫暖，心裡很開心。