教召機率曝光！連續參加4次者不到1% 難拿獎金

史上最硬14天教召，首梯日前落幕，引發各界對於教召及訓練內容關注。民眾黨立委張其祿今舉行記者會指出，2021年解除列管後備軍人中，約40.55%的人參與過教召，其中參與過4次者，佔全體後備軍人數不到1%，國防部「後備軍人召集優待條例草案」雖將發給參加5次教召以上者獎金，但能受益的人少之又少，應提升教召誘因，並思考如何具體提升後備戰力。

張其祿指出，2021年解除列管後備軍人14萬1121人中，曾參與教召者5萬7225人，約40.55%，未曾參與教召者8萬3896人，約59.45%。曾參與教召的人當中，以參加1次者2萬7677人最多，約佔全數列管後備軍人比例約19.5%，而參與4次者僅780人，佔全數列管後備軍人比例約0.55%。

張其祿表示，「後備軍人召集優待條例草案」中，國防部規畫對於「自願參加教召第5次以上者」未來將發給獎金，但以實際後備軍人接受教召情形來看，曾參與4次教召者人數寥寥無幾，若僅發給參與5次者，人數更是少之又少，誘因不高。