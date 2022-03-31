聽新聞
test
0:00 / 0:00
教召機率曝光！連續參加4次者不到1% 難拿獎金
史上最硬14天教召，首梯日前落幕，引發各界對於教召及訓練內容關注。民眾黨立委張其祿今舉行記者會指出，2021年解除列管後備軍人中，約40.55%的人參與過教召，其中參與過4次者，佔全體後備軍人數不到1%，國防部「後備軍人召集優待條例草案」雖將發給參加5次教召以上者獎金，但能受益的人少之又少，應提升教召誘因，並思考如何具體提升後備戰力。
張其祿指出，2021年解除列管後備軍人14萬1121人中，曾參與教召者5萬7225人，約40.55%，未曾參與教召者8萬3896人，約59.45%。曾參與教召的人當中，以參加1次者2萬7677人最多，約佔全數列管後備軍人比例約19.5%，而參與4次者僅780人，佔全數列管後備軍人比例約0.55%。
張其祿表示，「後備軍人召集優待條例草案」中，國防部規畫對於「自願參加教召第5次以上者」未來將發給獎金，但以實際後備軍人接受教召情形來看，曾參與4次教召者人數寥寥無幾，若僅發給參與5次者，人數更是少之又少，誘因不高。
張其祿呼籲，國防部應規畫自願接受國防訓練人員之計畫，加強自願參與教召誘因及國防整體動員能力提升，並應參考美國國民警衛隊(國民兵)等經驗，提供我國未在國防編組之人員，自願參與國防部提供之訓練，成為正規及後備部隊之外能在戰時協助民眾、救護甚至成為作戰編組，強化我國國土防衛能力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言