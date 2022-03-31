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共軍以敵練兵 邱國正：中共「逢艦必跟、逢機必問」

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部長邱國正（右一）。圖／軍聞社
國防部長邱國正（右一）。圖／軍聞社

美方智庫近期研究提及中共因應美軍西太平洋部署，以敵練兵。國防部長邱國正上午在立法院表示，國防部已發覺到這個問題，中共「逢艦必跟、逢機必問」，也在改變，但怎麼改變不贅述，國軍也會當成例子進行參考。

立法院外交及國防委員會上午審查「後備軍人召集優待條例草案」，並備質詢。

美國智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）的刊物「中國簡報」（China Brief）刊載美國海軍戰爭學院中國海事研究所學者甘迺迪（Conor Kennedy）與馬丁森（Ryan D. Martinson）撰寫專文。內文提及，近來美軍與中共解放軍在西太平洋不時有近距離接觸。美國智庫指出，共軍因應與美軍的部署，不再只是跟蹤和監視美軍的動態，而是「拿敵練兵」，以強化自身戰力。

邱國正對此表示，國軍一直都有掌握台灣周邊動態，且也發覺這個問題（以敵練兵），中共「逢艦必跟、逢機必問」，也在改變。

針對國軍如何學習烏克蘭與俄羅斯戰爭的戰法，邱國正表示，國防部常針對此問題與國外接觸，且本身也有專案小組，研究戰爭打法、過程及烏克蘭為什麼能撐這麼久的原因，且不光美國與台灣交流會談到，甚至與台灣平常有在來往的其他國家都會討論。

邱國正說，國內很多專家學者近期也談及此議題，且國防部的專案編組並非亂編，還有國防大學的相關人員也在其中，但軍方不會貿然發表言論，而是透過內部研討，得到有助於建軍備戰的結果。

美軍 中共 邱國正

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