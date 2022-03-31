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恢復1年義務役 邱國正：尚未定論 按期程進行

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
對於國防部正研討恢復1年義務役，國防部長邱國正（右１）上午在立法院表示，此案還沒有定論，他現在沒有肯定答案，但會「按照期程進行」。圖／軍聞社
對於國防部正研討恢復1年義務役，國防部長邱國正（右１）上午在立法院表示，此案還沒有定論，他現在沒有肯定答案，但會「按照期程進行」。圖／軍聞社

對於國防部正研討恢復1年義務役，國防部長邱國正上午在立法院表示，此案還沒有定論，他現在沒有肯定答案，但會「按照期程進行」。未來4個月與1年之間，不會造成「早一天4個月、晚一天便1年」狀況，不會這麼離譜地以時間來切。他要向關心兵役的學生與年輕人致歉。

立法院外交及國防委員會上午審議「後備軍人召集優待條例草案」，朝野計有9個提案版本，邱國正列席備詢。邱國正今天將赴總統府出席軍事會談。

對於恢復1年義務役，邱國正會前受訪表示，全案目前還沒有定論，國防部認為外界的聲音都有立論基礎，願意提供經驗他表達感激，也會列入考慮。

邱國正說，「目前為止我講真話」，他要向關心兵役的家長與年輕人致歉，家長有顧慮、學生會緊張是難免的，他目前對此案沒有肯定答案，但會按照期程進行。國防部會將外界建議意見納入，適切對外說明。 

對研議恢復1年義務役，外界憂心影響志願役戰力，邱國正說，此案是針對軍事訓練役，若要比較，經驗自然不如志願役，但不是說沒有戰力。

對於現在開始有民代陳情為選民提早卡位當兵，邱國正說，他諒解這些想法，他要致歉，不是刻意造成。102年時役期1年改成4個月，兩個制度間不是用時間來切，未來4個月與1年間，不會造成「早一天4個月、晚一天便1年」狀況，不會這麼離譜地以時間來切。

邱國正 國防部 兵役

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