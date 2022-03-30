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海軍士官確診 艦指部：不影響戰備任務遂行

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海軍在南部海域實施「海強操演」，各艦隊主力艦隻雲集高雄左營軍港。記者洪哲政/攝影
海軍在南部海域實施「海強操演」，各艦隊主力艦隻雲集高雄左營軍港。記者洪哲政/攝影

海軍168艦隊濟陽級軍艦上一名士官近日自高雄左營休假，期間返回基隆確診新冠肺炎。海軍艦隊指揮部今天表示，該部已啟動防疫機制，對密切接觸者實施隔離檢疫及PCR檢測，同時完成兵力調整，不影響戰備任務遂行。

168艦隊基地在蘇澳，但最近海軍在南部海域實施「海強操演」，各艦隊主力艦隻雲集高雄左營軍港，這名確診官兵才會自左營休假、收假，左營軍港目前也有敦睦艦隊進出港實施演訓，這名案例會否影響海軍操演，受到關注。

海軍艦隊指揮部今（30）日表示，所屬某位同仁於3月28日收假後，隔（29）日因身體不適自行就醫，經國軍高雄總醫院左營分院實施核酸檢測（PCR）結果為陽性，即依地方衛生單位指導實施住院隔離。

海軍艦隊指揮部進一步表示，該部已完成兵力調整，不影響戰備任務遂行；另為周延防疫作為，單位依國防部、中央流行疫情指揮中心及地方政府防疫指導，已立即啟動相關防疫機制，完成疫調、分流、區隔管理及全面消毒作業，同時對密切接觸者實施隔離檢疫及PCR檢測，落實各項防疫作為，維護部隊戰力。

海軍 軍艦 隔離

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