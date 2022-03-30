海軍士兵收假前就醫確診 高市衛生局：同袍目前全採陰

海軍168艦隊濟陽級軍艦上一名官兵近日染疫，高雄市衛生局今天布他3月28日搭高鐵自基隆返回隊部的足跡，衛生局指案23277在29日出現症狀就醫確診，但交通工具為機車，且軍中接觸的同袍都採陰，社區暫無疫情風險。

高市衛生局表示，基隆市列案確診的海軍士兵案23277，服役地點在高雄左營區，據疫調，他3月28日凌晨0 點收假報到後，29日出現喉嚨痛、鼻塞、四肢無力症狀而就醫檢驗確診，因使用的交通工具為機車，接觸的軍中同袍匡列檢驗都為陰性，目前社區並無不特定接觸的疫情風險。

海軍168艦隊基地在蘇澳，最近海軍在南部海域實施「海強操演」，各艦隊主力艦隻雲集高雄左營軍港，軍方指確診者入收假入營前，就表達不身體適而主動就醫，現在左營醫院治療中，妥善隔離，不影響軍區部隊。據了解，基隆這名海軍士兵曾參加友人在台中舉辦的婚宴，目前在高雄服兵役。