聽新聞
test
0:00 / 0:00
海軍士兵收假前就醫確診 高市衛生局：同袍目前全採陰
海軍168艦隊濟陽級軍艦上一名官兵近日染疫，高雄市衛生局今天布他3月28日搭高鐵自基隆返回隊部的足跡，衛生局指案23277在29日出現症狀就醫確診，但交通工具為機車，且軍中接觸的同袍都採陰，社區暫無疫情風險。
高市衛生局表示，基隆市列案確診的海軍士兵案23277，服役地點在高雄左營區，據疫調，他3月28日凌晨0 點收假報到後，29日出現喉嚨痛、鼻塞、四肢無力症狀而就醫檢驗確診，因使用的交通工具為機車，接觸的軍中同袍匡列檢驗都為陰性，目前社區並無不特定接觸的疫情風險。
海軍168艦隊基地在蘇澳，最近海軍在南部海域實施「海強操演」，各艦隊主力艦隻雲集高雄左營軍港，軍方指確診者入收假入營前，就表達不身體適而主動就醫，現在左營醫院治療中，妥善隔離，不影響軍區部隊。據了解，基隆這名海軍士兵曾參加友人在台中舉辦的婚宴，目前在高雄服兵役。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言