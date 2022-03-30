桃園役男搶當兵 議員電話接不完

兵役可能延長，許多男大學生不想當1年兵，爭相詢問提前入伍辦法，但桃園目前徵兵只徵到1999年出生、未辦緩徵的役男，有塞車情況，轉而透過民代請託；桃園市藍綠議員都接到不少請託電話，雖不厭其煩解釋無法插隊，但由於陳情電話太多，今在議會定期會民政局工作報告時要求局處走進校園宣導相關措施。

市府人士透露，兵役改為4個月後，有些應屆畢業生因為9、10月要出國唸書，希望在此之前把兵役服完，所以往年詢問提前入伍的電話多集中在5、6月，3月算是淡季，詢問電話通常在個位數。然而，因為國防部調整役期的議題，詢問電話也增加不少，最近一周就有10、20通。

議員黃敬平指出，有些男大生的父母不希望孩子當兵當太久，希望孩子能利用寒暑假時間趕快把4個月役期服完，但其實只有暑假能申請分階段入營，而且還要先抽資格籤、連續2年都要入營。雖然公所有窗口可以洽詢，但通常是給文宣覺民眾自己看，文宣密密麻麻上千字，民眾懶惰看，轉求著服務處，接到電話只能不厭其煩解釋。

議員蔡永芳和陳治文也有接到不少詢問電話，指國防部雖然還沒有定案，但民政局有必要把辦法講清楚；議員周玉琴則說逃避服役有妨害兵役刑責問題，民政局也應該加強宣導。

民政局表示，桃園沒有提前入伍的辦法，只有每年5月針對應屆畢業生所開的優先入營專案，如果應屆畢業生沒有申請或辦理緩徵，就是按照年次排隊等徵招。受疫情影響，國軍在前一段時間有停徵，最近又復辦教召，在訓練場地及教育人員有限的情況下，徵兵有塞車情況，目前1999年出生、未辦理緩徵的役男還有1千多名等著入伍。