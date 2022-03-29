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國防部新任發言人孫立方有「功夫底」 能使螳螂拳、用大刀

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部新任發言人孫立方（圖中講台立者）曾獲派赴美接受美軍「公共事務軍官班」訓練，受訓時在模擬戰地記者會中擔任發言人，就台灣面對中國大陸軍事威脅及相關因應作為，接受各國學員提問。圖/取自陸軍學術月刊
國防部新任發言人孫立方（圖中講台立者）曾獲派赴美接受美軍「公共事務軍官班」訓練，受訓時在模擬戰地記者會中擔任發言人，就台灣面對中國大陸軍事威脅及相關因應作為，接受各國學員提問。圖/取自陸軍學術月刊

國軍政戰將領4月將有人事異動，現任軍事發言人史順文將轉任陸軍6軍團政戰主任，遺缺由陸軍司令部公共事務組長孫立方接任，占少將缺。孫立方習武多年，能使「六合螳螂拳」，且熟稔第廿九軍大刀隊刀術，堪稱國軍首位有「功夫」根基的發言人。

孫立方曾任陸軍傘兵連輔導長、青年日報新聞官、總編輯丶社長等職務，與史順文同樣出身政戰學校新聞系，熟悉軍聞發布、文宣運作，他曾獲派赴美接受美軍「公共事務軍官班」訓練完訓，並參與戰略溝通國際會議；受訓時班隊模擬召開戰地國際記者會，孫立方就模擬擔任發言人，就台灣面對中國大陸軍事威脅及相關因應作為，接受各國學員提問。

孫立方曾表示，他國中因連續劇「少年十五二十時」與電影「大地勇士」而投考中正預校，並加入國術社團習武，當時因身高被選中學習北派拳法，社團老師出身廿九軍，他因此習得「六合螳螂拳」與廿九軍大刀隊刀術，官校時代也率國術社團以刀術套路奪下大專盃優勝。

孫立方表示，他就讀預校時，民國77年1月前總統蔣經國先生逝世，當時晚自習就被要求立下遺書，那一刻做為一個高中生，首度認真思考生死，但很快就被滿腔熱血沖淡。其後任軍職擔任記者，也曾經在一次採訪救災任務時，搭乘UH-1H直升機，遭遇生死關頭，所幸有驚無險，但也對軍人必須置生死於度外，有更深的體會。

4月異動的政戰將領還包括：陸軍8軍團政戰主任張維新，升任陸軍司令部政戰副主任，遺缺由政治作戰局文宣心戰處長樓偉傑接任；文宣處長一職，由陸軍航特部政戰主任王俊傑接任；陸軍馬祖防衛指揮部政戰主任唐明德接任航特部政戰主任，馬防部政戰主任一職，則由政戰局政綜處長龔瓊玉接任、占少將缺。海軍司令部政戰主任孫常德中將4月1日退伍，遺缺由現任政戰局副局長劉慶斌少將接任、占中將缺；政戰局副局長一職由國防大學政戰學院院長陳育琳接任。相關人事1日生效。

國軍 國防部 孫立方

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