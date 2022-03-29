國軍士兵申退、自傷比例高 監察院要求國防部檢討

陸軍柳姓下士教育班長在2020年11月於營區輕生，監委近日提出調查報告。監察院今天表示，近年國軍「士兵」申請退場及士官兵自傷比率均高，監察院調查發現，國防部對國軍自傷風險管理欠缺敏感度且有系統性缺失，籲國防部應儘速檢討謀求改善，積極確保我國防戰力之穩定。

監察院外交及國防委員會於3月17日針對國防部陸軍第八軍團203旅班長柳姓下士自殺案，通過監察委員賴振昌、葉大華提出的調查報告，報告指出，柳下士於109年11月6日至11月12日依規定實施休假，但休假期間，屢遭上級長官、同仁透過通訊軟體多次聯繫公務，並於11月10日因柳下士未依時任蘇連長口頭律定向其報告班兵開立假單一事而遭責罵。

報告指出，事發當時，柳下士已向其代理人報告班兵開立假單一事，然蘇連長仍認應事後向其報告。此屬柳下士休假期間卻仍被要求進行公務回報，顯然未落實代理人制度。監委認為，203旅單位主官要求屬員執行單位回報作法，與現行國防部規範代理人制度顯有不同，國防部允宜就相關管理措施積極檢討，並應究責該案相關失職人員。

監委也說，柳下士甫入部隊，就經歷多次單位轉換，新進士官養成不易，本職學能尤為重要，多次環境調整不僅考驗新進士官適應能力，亦挑戰幹部的領導統御能力。針對不適服之志願役官兵，國防部訂有國軍退場機制。國防部調查稱柳下士曾於109年8月向上級長官表達有離開軍旅的想法，經幹部約談後，柳下士遂改變退伍想法，但柳下士的姊姊卻說，柳下士於109年11月身亡前仍未改變退伍之想法，顯然柳下士對退場機制的理解及感受，與基層幹部接受訊息顯有落差，且單位未確實與柳下士家屬聯繫與釐清。

監委表示，近年國軍軍士官兵各級自傷及不適服退場人員數據顯示，「士兵」階級約占近3年申請退場軍士官兵之九成，且近10年國軍自傷案件中，「士官兵」即占所有案件的七成五，為我國募兵制度推動以來的重要警訊。國防部雖訂有國軍退場機制，但是否確實瞭解軍官、士官及士兵服役情形，是否尊重人員各別服役意願、明確宣導並落實國軍退場機制，是否妥適協助士官兵任職及退伍，國防部允宜儘速檢討相關制度，以確保我國防戰力之穩定。

報告指出，該案雖經台南地檢署偵查終結，認無足夠證據證明蘇連長對柳下士生前施以不當管教，遂為不起訴處分確定。然柳下士於109年3月起陸續經歷多起影響其身心重要事件，早有徵兆，陸軍203旅卻屢錯失關鍵介入協處時間點，致使憾事發生，國防部應就該部調查報告中自行指出之系統性問題納入自傷風險管理，方能防範自傷事件於未然。

監委說，適逢國際發生烏俄重大戰爭，引發各界關注我國募兵制戰力是否充足及延長徵兵制役期之議論。而近年國防部辦理招募士官兵不易，惟有改善軍中管理文化、確實檢討相關人員管理及退場制度，方能穩定留才於國軍。