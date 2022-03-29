【重磅快評】延長兵役背後 只有「口嫌體正直」該批？

兩岸局勢緊繃，加上俄烏戰局僵持，有民調顯示廿歲以上的受訪者中，七成六同意役男服役至少要一年，也有媒體報導總統蔡英文拍板徵兵恢復為一年，但國防部則稱尚未定案。於此同時，媒體也報導不少大學生考慮先休學去當兵以免兵役延長影響未來職涯規畫，或是後悔之前沒利用寒暑假先去服兵役。

台灣的義務役士兵該服兵役多久？若單純從軍事訓練的角度，當然愈久訓練愈精實；但若思考整個國家大環境乃至經濟的發展，卻並非絕對正確的答案；而與每名役男及其家屬更加直接的，更是延長兵役會對人生發展造成什麼樣的影響，甚或是否可能真的得上戰場賣命！

如今隨著延長兵役甚囂塵上，愈來愈多「現實」的考量與聲音也陸續浮出檯面。除了有大學生已考慮休學提早服役，網路討論聲量也逐漸增加，尤其是當齡役男，如今已不得不去思考其人生規畫是否可能被打亂，也開始擔心未來勢必增加的戰技訓練太操勞或訓練效益不彰。

其中為他們所不解的原因之一是，服兵役年限從當年一路遞減至如今的四個月，當時各黨派政治人物所提出的，不正是兩岸情勢緩解、已進入科技數位戰爭時代、役期過長導致人力資源浪費等理由？如今除了兩岸情勢益發嚴峻，其他又有何變化？難道解決方式就只有延長役期一途？更且，高達七成六的「大人」同意役男服役至少要一年，但大人們又聽了多少屆齡役男的聲音？

《孫子兵法·始計篇》有云：兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。對於真正要服兵役、甚至上戰場的役男及其家屬來說，顯然考量的更在於生死與利益，那有那麼多政治人物口中的國家民族大義？「大人們」與其批評年輕人「口嫌體正直」，顯然更應該質問有權決定國之大事的人，又是怎般把國家帶至如此兵凶戰危之境？