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影／飛官陳奕入祀忠烈祠 陳母哽咽要英靈保佑台灣

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長林明溱為飛官陳奕入祀南投縣忠烈祠。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱為飛官陳奕入祀南投縣忠烈祠。圖／南投縣政府提供

空軍飛官陳奕少校1月因公殉職，南投縣政府今天舉辦春祭，同時為陳奕入祀南投縣忠烈祠，縣長林明溱率縣府各局處主管與祭，陳爸爸、陳媽媽更是不捨撫靈，哽咽叮囑陳奕不必掛念家人，要英靈庇佑台灣及故鄉南投平安。

陳奕少校是南投縣名間鄉人，飛行總時間達324.5小時，由於中共軍事挑釁頻仍，空軍加強戰備演練，陳奕今年1月11日駕駛F-16v型戰鬥機執行空對面炸射戰術任務，同時承擔西南防空警戒任務，遭遇突發危難，戰機在嘉義縣東石外海墜落，不幸因公殉職，得年28歲。

南投縣政府今天舉辦春季和陳奕入祀典禮，由林明溱主祭，立委許淑華擔任糾儀官，縣府各處室主管、南投縣後備指揮部上校指揮官陳建鋒、南投憲兵隊長陳育民中校都參與陪祭，陳奕直屬的空軍嘉義第四聯隊聯隊長謝慶源少將、21作戰隊隊長許震衛上校等同袍弟兄20人全程與祭。

林明溱率主管向陳奕少校靈位鞠躬上香，再由憲兵禮兵請靈，由主祭官迎奉進忠烈祠，再上香祝禱祭文後，完成入祀大典。

林明溱說，陳奕少校在父母教導下努力向學，懷著捍衛領空的志向，報考空軍官校，2017年畢業後，任職空軍第四二七戰術戰鬥機聯隊第二十八戰術戰鬥機作戰隊飛行官等職務，均表現優異。

陳爸爸、陳媽媽也偕家人上香，陳媽媽、陳爸爸雙手撫觸靈位，哽咽告訴兒子，不必掛念家人，只要英靈庇佑台灣及故鄉南投的平安。陳奕的直屬隊長許震衛上校說，他要告訴陳奕任務已經結束，接下來捍衛台海保家衛國的工作，會由空軍弟兄接手執行。

南投縣長林明溱代表南投鄉親慰問陳爸爸、陳媽媽。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱代表南投鄉親慰問陳爸爸、陳媽媽。圖／南投縣政府提供
飛官陳奕少校殉職入祀南投縣忠烈祠，空軍同袍到場致祭，肅穆隆重。圖／南投縣政府提供
飛官陳奕少校殉職入祀南投縣忠烈祠，空軍同袍到場致祭，肅穆隆重。圖／南投縣政府提供

陳奕 南投 空軍

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