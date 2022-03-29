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八里觀音山軍事管制30年 後天解除「戰備」

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
位於淡水河口的觀音山有重慶四號坑道。記者洪哲政/攝影
位於淡水河口的觀音山有重慶四號坑道。記者洪哲政/攝影

空軍司令部今日公告，將在後（31）天起解除新北市八里鄉觀音山重要軍事設施管制區與禁限建範圍，結束長達31年的軍事管制。

觀音山目前是觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處所轄管，是淡水河口知名風景區。觀音山最高點海拔616公尺的硬漢嶺，可俯瞰大台北地區，訊號無遮避，是部署軍用通訊設施最佳處所，昔日有憲兵駐防，過去也曾進駐過「陸區專案」節點通訊設備；山區鄰近八里渡船頭的山坡有陸軍「赤土埼」營區，昔部署有對海砲陣地與「重慶4號」坑道，可進駐部隊嵌制進入台北的要道，防止自林口海岸登陸之敵進入台北市，山區還有直升機降落場。

不過，十餘年前風管處以開發賣店為由，收回硬漢嶺周邊土地，陸軍通訊部隊已轉進觀音山對面的大屯山，「重慶4號」坑道也封閉許久，一度「平封戰啟」，但實際上缺乏經營，已解除戰備。

空軍司令部今天公告「台北縣八里鄉觀音山重要軍事設施管制區」及其禁建、限建範圍解除管制，將自3月31日生效。解除管制令指出，觀音山重要軍事設施管制區」是空軍與內政部會銜公告設管，並自80年7月10日生效；今因設制管制原因消失，特將重要軍事設施管制區及其禁建、限建範圍予以解除管制。

空軍 八里

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