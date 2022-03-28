潛艦國造遇瓶頸？監委巡察台船盼如期如質完工

台船董事長鄭文隆日前以公開信承認潛艦國造遭遇瓶頸，軍方內部更傳出相關進度因未進入狀況，遭受召集人黃曙光嚴格糾正與責難。監察院今天表示，監院外交及國防委員會為了解「潛艦國造」及「國艦國造」執行現況，由召集人賴鼎銘率同監委一行17人到台船巡察，賴鼎銘表示，借鏡俄烏戰爭，期盼「潛艦國造」原型艦能在政府及台船專案團隊齊心協力下，克服重層困難，如期如質完工。

監院外交及國防委員會24日前往台船視導「國艦國造」玉山艦艤裝情形及「潛艦國造」原型艦造艦進度。此次巡察由國防部常務次長李宗孝、參事邵維揚（前海發中心主任）及台船董事長鄭文隆等陪同，進行現地巡察，其後由海軍海發中心進行「潛艦國造」專案簡報及舉行座談，全程4個半小時。

監委先到玉山艦停泊港區，聽取玉山艦施工及裝備性能簡報；隨後監委一行轉往「潛艦國造」專區巡察，分別視導潛艦船段製造廠房、電裝工廠、組裝工廠、岸測站及庫房，除看到「潛艦國造」原型艦施工廠房（工廠）均已峻工，廠內各項機器設備均已到位並且開始運作，也見到「潛艦國造」原型艦6個船段已陸續完工、庫房備置原型艦各項裝備等。

監察院表示，「潛艦國造」為國軍發展不對稱戰力之重要節點，該計畫自105年推動以來，深受監委高度重視，監察院國防及情報委員會及改制後的外交及國防委員會曾三度巡察台船潛艦專區，並責成審計部進行專案審計。

賴鼎銘表示，多年來，我國爭取外國出售潛艦不可得，考量「潛艦國造」其困難度及風險性高過以往，監院身為國家最高監察機關，對於「潛艦國造」原型艦的造艦品質與施工進度，自當予以關注，109年9月監委到台船巡察，僅有原型艦船段第四段完成，這次全部六個船段已接近完工，殊值肯定；另借鏡俄烏戰爭，期盼國人同舟共濟，自己的國家自己救，使「潛艦國造」原型艦能在政府及台船專案團隊齊心協力下，克服重層困難，如期如質完工，以不負國人殷殷期盼。