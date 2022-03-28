美施壓台灣恢復1年徵兵制？ 蘇貞昌：自己的國家自己救

外傳蔡政府是受到美方壓力才研擬恢復一年徵兵制，行政院長蘇貞昌今天接受媒體聯訪表示，「自己的國家自己救」，要用什麼方法才可以救、以及要用多長役期才可以訓練得當，都尊重國防部專業判斷，也希望人民支持。

農委會今天舉辦「110年全國十大績優農業產銷班頒獎典禮」，蘇貞昌出席頒獎並接受媒體聯訪，針對國內疫情升溫，相關防疫是否加嚴，蘇貞昌表示，台灣的防疫規範做得好，又有國人一起配合，防疫是世界第一，但周邊國家確診數不斷增加，確實需要各方面做加強。

蘇貞昌表示，現在也看到過去移工發生的案例，國內做出來的SOP確實都達到相當的效果，工區沒有互相感染，呼籲高危險群及長者都應該要趕快打疫苗，才可以保護自己、社區跟家人。

外傳蔡政府受到美方壓力與建議，研擬恢復一年徵兵制政策，蘇貞昌表示，自己的國家自己救，不是別人怎麼看，且現在極權專制國家侵入民主國家不需要理由，戰爭打起來是人民受苦，國家也幾乎都被毀掉。

蘇貞昌說，要救自己的國家，就看要用什麼方法才可以救，以及要多長的役期才可以訓練出來，這方面都尊重國防部的專業評斷，希望國人支持，現在國人不論對於疫情、役期都表示很大的支持，對此他非常感謝。