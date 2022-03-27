國防部證實物價大漲 影響國軍備戰設施興建進度

物價大漲不只影響民眾荷包，也影響國軍建軍備戰進度。國防部證實，因為民間物價大幅上漲，空軍包括空軍跑道擴建、抗炸機堡等多項備戰設施工程進度遭延遲，現需要因應市場行情調整建案。

共機頻繁擾台，空軍戰機起降頻繁，既有跑道不敷使用，國防部向立法院報告，為增加戰機起降可用跑道數及穩定性，空軍規劃執行第一聯隊台南基地等7處跑滑道擴建工程，期程為110至115年，原規畫3月底完成招標，但專案管制公司評估統包工程最快今年7、8月才能決標，約112年才能施工執行。

國防部說，此案建作業時過於樂觀，原預估可於去（110）年完成基本設計審議等作業並辦理招標，但因受到物價大幅上漲因素所致，相關審查因應市場行情調整，國防部已請各單位辦理建案時應評估可能風險因子；同時考量現段國內營建市場和及物料持續上漲等因素，將於統包工程招標前召開廠商說明會，廣邀商源。

根據國防部的報告，受到物價上漲而延遲施工的，還有清泉崗基地新建36座美式防護機庫、台東七聯隊新建機庫設施、崗山基地新建機庫等。