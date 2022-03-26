兵役延長話題熱議 馮世寬：全民戒備防範最壞的狀況

受俄烏戰爭影響，國軍義務役期延長引發關注，國防部正就各方意見評估中，尚未定案。前國防部長、現任退輔會主委馮世寬今表示，俄烏戰爭增強我國的全民意識，全民都要戒備防範最壞的狀況發生，不光是年輕人。

馮世寬今出席台中榮總院長陳適安「引領世界的心跳」新書發表會時說，這個場合回答這個問題很困難，且他當過國防部長，「最好對這些不著墨。」

馮世寬說，國防部長邱國正是他擔任國防部長時的參謀總長，對邱的思慮和作為，他個人都非常欣賞，他想，邱應該會考量全盤的狀況。當然，這次俄國對烏克蘭的戰爭，增強全民國防意識，這是非常好的，我們應該注重全民國防，不是把槍和子彈拿回家。

至於，是否支持延長兵役？馮世寬指出，當初他不知道為什麼裁軍裁成這樣子，因此他曾跟總統談到不能再裁軍了，這樣兵力會不夠，不只防衛作戰，基地安全也要更加重視。

馮世寬坦言，講兵役延長好像很簡單，半年變一年、一年變兩年，但基地現在因為裁員的緣故，很多宿舍都荒廢或是打掉，人員也裁掉，若突然增兵或延長役期，都要考量訓練人員的來源，作業維持費也可能會受到影響，這些都是要考量的因素。

不過，馮世寬強調，重點是全民都知道，這次俄烏事件讓大家警覺，全民都要戒備，防範最壞的狀況發生，大家都應該努力，不光是年輕人，這是我們最大收穫，相信邱國正會做出最好的決策。