快訊

2030雙語國家獨尊英語 壓抑本土語學者批形同「自殺」

王菲15歲愛女穿比基尼 解放身材被網友批「不雅觀」

兵役延長話題熱議 馮世寬：全民戒備防範最壞的狀況

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
馮世寬強調，重點是全民都知道，這次俄烏事件讓大家警覺，全民都要戒備，防範最壞的狀況發生。記者沈能元／攝影
馮世寬強調，重點是全民都知道，這次俄烏事件讓大家警覺，全民都要戒備，防範最壞的狀況發生。記者沈能元／攝影

俄烏戰爭影響，國軍義務役期延長引發關注，國防部正就各方意見評估中，尚未定案。前國防部長、現任退輔會主委馮世寬今表示，俄烏戰爭增強我國的全民意識，全民都要戒備防範最壞的狀況發生，不光是年輕人。

馮世寬今出席台中榮總院長陳適安「引領世界的心跳」新書發表會時說，這個場合回答這個問題很困難，且他當過國防部長，「最好對這些不著墨。」

馮世寬說，國防部長邱國正是他擔任國防部長時的參謀總長，對邱的思慮和作為，他個人都非常欣賞，他想，邱應該會考量全盤的狀況。當然，這次俄國對烏克蘭的戰爭，增強全民國防意識，這是非常好的，我們應該注重全民國防，不是把槍和子彈拿回家。

至於，是否支持延長兵役？馮世寬指出，當初他不知道為什麼裁軍裁成這樣子，因此他曾跟總統談到不能再裁軍了，這樣兵力會不夠，不只防衛作戰，基地安全也要更加重視。

馮世寬坦言，講兵役延長好像很簡單，半年變一年、一年變兩年，但基地現在因為裁員的緣故，很多宿舍都荒廢或是打掉，人員也裁掉，若突然增兵或延長役期，都要考量訓練人員的來源，作業維持費也可能會受到影響，這些都是要考量的因素。

不過，馮世寬強調，重點是全民都知道，這次俄烏事件讓大家警覺，全民都要戒備，防範最壞的狀況發生，大家都應該努力，不光是年輕人，這是我們最大收穫，相信邱國正會做出最好的決策。

馮世寬 國防部 俄烏戰爭 邱國正 兵役

延伸閱讀

獨創心房顫動治療 中榮院長陳適安引領世界的心跳

邱國正：沒說年底要公布延長兵役 若傻呼呼中招我認命

邱國正證實：研擬恢復1年義務役 不修法

馬文君指邱國正沒打過仗 蘇貞昌駁：這樣講很不敬

相關新聞

兵役延長話題熱議 馮世寬：全民戒備防範最壞的狀況

受俄烏戰爭影響，國軍義務役期延長引發關注，國防部正就各方意見評估中，尚未定案。前國防部長、現任退輔會主委馮世寬今表示，俄...

中科院無預警取消2天飛彈試射 知情人士：恐有外在干擾

國家中山科學研究院原定本月24、25日晚間在台東及屏東兩地試射「無限高」飛彈，未料，人員裝備就緒完畢，卻2天都無預警取消...

廣角鏡／陸軍聯合操演

為落實戰備訓練，陸軍進行應用射擊、迫砲操作、戰傷救護、特種偵察、伏擊作戰等操演，橫跨四縣市，為期十八天，四五六公里不分晝...

「最嚴格」教召今解召 後備軍人：沒垃圾食物可吃很好

陸軍第十軍團步兵第 257 旅執行首次新制14天教育召集訓練，今天下午4點解召，旅長、連長等幹部在過去14天看見年輕人很...

陸軍特戰「11」路行軍快車 雙腳起泡遭磨難也無悔

陸軍特戰部隊現正執行456公里不分晝夜的行軍訓練，航特部今天表示，由於沿途氣候不佳，雨水浸濕官兵鞋襪，增加了摩擦力，許多...

恢復一年期徵兵制？柯文哲：其實也不是很有用

國人關注兵役是否延長役期，台北市長柯文哲今天被問到役期延長時表示，四個月役期是沒有用的，延長一年其實也不是很有用，應先決...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。