中科院無預警取消2天飛彈試射 知情人士：恐有外在干擾

國家中山科學研究院原定本月24、25日晚間在台東及屏東兩地試射「無限高」飛彈，未料，人員裝備就緒完畢，卻2天都無預警取消試射，引起關注。有知情人士透露指出，恐有外在干擾。

該知情人士表示，火砲試射排定日期，人員裝備就會就定位，且一定在射擊時間內完成作業程序，但有兩種因素會決定是否順利試射，一是「天候因素」，二是「外在干擾」，至於儀器部分是可排除。

知情人士指出，若依照24及25日晚間天候良好的情況下取消試射，最有可能的就是外在干擾，所謂的外在干擾，就是東部海域附近有大陸情報船現蹤，或是空中有電偵機，避免參數外洩，都會取消射擊。

根據漁業署公告的射擊通報，中科院分別在本月24日和25日、以及28日和29日共計4天，晚間7點40分至9點10分止，在台東成功及屏東旭海進行試射，其試射最大高度為「無限高」。

不過，24日及25日這兩天，台東成功當地警方及消防單位都配合出勤管制，中科院相關人員及裝備也就緒完畢，但接連兩天都未見飛彈試射，最後都是無預警取消，人員撤離，引起關注。

由於立法院日前三讀通過海空戰力提升特別預算，國防部也首度公開代號「雄昇飛彈」的地對地巡弋飛彈，外界猜測此次試射是進行雄昇飛彈計畫。也就是從雄二E修改過來的增程型巡弋飛彈，射程最遠達1200公里。