「最嚴格」教召今解召 後備軍人：沒垃圾食物可吃很好

陸軍第十軍團步兵第257旅執行首次新制14天教育召集訓練，今天下午4點解召，旅長、連長等幹部在過去14天看見年輕人很有學習意願，有人教就肯學，後備軍人解召後，個個笑容滿面離開；來自埔心鄉的後備軍人黃俊浤說，教召期間作息規律，沒垃圾食物可吃，實彈演練，感覺生活很充實。

陸軍257旅旅長鍾富華表示，新式教育召集訓練藉由試行「年年施訓，每次14天」，達到有效恢復退員戰鬥技能的目標，為使教召員熟悉各種作戰形態，訓練內容配合期程調整，重點放在專長複訓、射擊訓練、組合訓練、戰鬥教練及災害防救，加強幹部執行備任務能力及士兵戰鬥技能，他和幹部看見年輕人很肯學習，要有相關幹部教導，達到更大的訓練效果。

575名設籍彰化縣的後備軍人本（3）月12日至25日在彰化縣二林地區頂庄國小廢棄空地、西華宮、福海宮、天瑤宮及至揚宮等5處駐點受訓。十軍團依「處處皆戰場，時時都訓練」指導，結合部隊任務到各戰術位置施訓，強化教召員熟悉戰場環境與戰鬥技能，因此這次教召不在營區內，而到野外紮營操練，軍方統一保管手機，減少外來干擾，後備軍人每天上午6點起床，8點訓練，晚上10點就寢，白天操練射擊等作戰技能。

後備軍人的家屬駕車到各駐點接人，下午4點過後，後備軍人提著換洗衣物等個人用品，及部隊贈送的點心盒，開心迎向10多天不見的家人。黃俊浤的父親黃秉坤說，以前教召都坐在教室上課半天，那時心想，既然勞師動眾舉辦教召，怎麼匆匆半天就結束，未免可惜，現在模仿野戰舉辦14天教召，對外宣稱「最嚴格」教召，其實還好，嚴格一點對年輕人有幫助。

黃俊浤說，他服兵役時操作120迫擊砲，這是第一次接受教召，剛回來的兩天不熟悉，多練幾遍就上手，他那一排21人，每人打一發，「真的有練到」，過去14天他作息規律，三餐定時定量，吃得健康，絕沒垃圾食物可吃，生活正常，不像外界形容那麼「可怕」，以後再有教召，他很樂意參加，為國家盡一分心力。