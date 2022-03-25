陸軍特戰「11」路行軍快車 雙腳起泡遭磨難也無悔

陸軍特戰部隊現正執行456公里不分晝夜的行軍訓練，航特部今天表示，由於沿途氣候不佳，雨水浸濕官兵鞋襪，增加了摩擦力，許多參訓官兵因此患有水泡、汗疹、股癬，折磨鍛練特戰官兵作戰意志。

特五營中校營長廖品昇今天表示，此次「戰術任務訓練」為期18天，部隊行經新北、桃、竹、苗等4個縣市、23個鄉鎮，總里程456公里。

他表示，部隊演練課目含括戰備整備、應用射擊、兵種協同作戰、城鎮作戰、小部隊戰鬥、跨區增援、重要目標防護及地空整體作戰等課目，驗證特戰部隊平時訓練成果。

特指部表示，戰術任務訓練首次將「常備兵役軍事訓練」訓員納入隨隊訓練，其中二兵甯尚棋應可於3月31日結訓，但自願完成戰術任務訓練後，再結訓離營，積極參與，難能可貴。

甯尚祺受訪表示，他服役很幸運分配到特戰部隊，並在這四個月服役期間遇到了戰術任務訓練，這是他人生中相當特別的體驗，雖然內心充滿著緊張，但也帶著許多期待，畢竟這種經驗在他一生當中，就只有這麼一次，他選擇和連上的弟兄堅持到底。

官兵靠雙腿行軍，被戲稱為「11路」。航特部表示，自3月15日執行任務迄今，期間部隊經歷三次夜行軍及動輒20公里以上的徒步行軍訓練，並且有超過一半的訓練都是在風雨中實施，雨水浸濕了鞋襪，同時也增加了摩擦力，許多參訓官兵因此患有水泡、汗疹、股癬，但在多變的天氣型態與高壓的訓練場域下，卻是鍛鍊特戰部隊不可或缺的關鍵。