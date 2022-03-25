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兵役延長話題發燒 馬文君：太熱不能出操部隊如何應戰？

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
立委馬文君認為兵役延期外，國軍的法制和軍紀也要重整，才能培養出訓練精良的部隊。圖／馬文君提供
立委馬文君認為兵役延期外，國軍的法制和軍紀也要重整，才能培養出訓練精良的部隊。圖／馬文君提供

國內4個月軍事訓練役是否延長為1年，成為各界關切話題。立委馬文君說，現在軍法改為司法機關追訴﹑審理，衝擊部隊領導，太冷、太熱不能出操，罰站都要簽呈報告，導致幹部多一事不如少一事，軍紀問題層出不窮，如何面對殘酷的戰爭？

俄烏戰爭讓台灣內部關切自保兵力不足的問題，國防部除加強後備軍人教召，是否將現行軍事訓練役4月役期延長為1年、女性應否服兵役，也引起國人關切。

馬文君說，除了延長役期外，軍人訓練、戰力是否足夠更重要，不是將服役時間延長，部隊就有戰力。尤其，國內將軍法回歸司法機關後，部隊管理更成問題。不少國軍幹部反映，現在太冷、太熱不能出操，士兵罰站都要寫簽呈報告，還可能被投訴、檢舉，如何貫徹訓練和軍紀。

之前就有士官處罰士兵不當被投訴，軍方卻連坐處罰多名主官管，讓網友嘲諷，「一名士兵就可以幹掉一堆軍官」，幹部為了避免麻煩，對管理睜一隻眼閉一隻眼，只求不出事。

馬文君說，這樣的部隊一旦面臨戰爭，可能出現不服命令，任務無法貫徹，更讓軍人白白送死。她也質疑，執政黨過去執行漢光演習、兵棋推演，結果都是我方勝利。現在對岸軍力並無變化，政府卻要延長兵役，如果政府連對方軍力、戰備都不能掌握，是否過去的演習、兵推都只是做做樣子。

馬文君說，台灣過去兵役都是朝縮減規畫，代表兩岸關係日趨穩定，雙方不用劍拔弩張，為何這幾年兩岸關係緊張？除了戰爭兵戎相見外，是否有外交或其他方式緩和緊張情勢，而非以戰爭和人命做為代價，執政黨應審慎思考。

馬文君

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