網熱議兵役要不要延長？「贊成」聲量遠勝過「不贊成」4倍

今年的新加坡航空展，除了各式戰機與大型噴射客機，還有兩架小型商務客機，由於特殊外觀與鮮豔塗裝，也吸引不少矚目。義大利比雅久航太（Piaggio）的P180，過去也曾引進台灣，由於獨特的推進式螺旋槳與機首前翼，被本地航空迷暱稱「鯰魚機」；雖然使用螺旋槳，速度與高度却可達噴射機等級。另一架是日本的HA420 Hondajet（本田噴射機），廠商宣稱其機身設計靈感，來自義大利精品菲拉格慕（Ferragamo）的高跟鞋；HA420更特別的是，將發動機裝在機翼上方，而非一般客機的翼下或機尾。 就私家商務機來說，「鯰魚」或是「高跟鞋」都具備讓旁人多看幾眼的效果。不過除了外表造型，更重要的是性能表現。兩種大膽採用非傳統設計的飛機，更希望發揮什麼優勢？

2022-03-25 07:33