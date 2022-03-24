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個裝到齊 「阿忠」特戰兵和役男正在四百公里大行軍

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍特戰指揮部特5營現正進行戰術任務訓練。圖/軍聞社
陸軍特戰指揮部特5營現正進行戰術任務訓練。圖/軍聞社

陸軍航特部特戰第5營現正執行年度的長達456公里的「戰術任務訓練」，行列中除首度有軍事訓練役男隨行操練外，日前上書總統信箱反應裝備問題的特戰兵「阿忠」，也在訓練隊伍中。

自稱是陸軍特戰一兵阿忠（化名）日前以「入伍兩年失望的士兵」為題寫信給總統民間信箱，表示缺乏戰鬥個裝，還得自購，質疑「現任志願役人員為何當兩年的兵連自己的戰鬥個裝都沒有，教召人員都用新的，很多東西都沒有發，都要用自己的錢去買」等。

此事一度引起國防部長邱國正關注，昨日在立法院答詢國民黨立委廖婉汝時表示，臉書社群「靠北長官」他看多了根本不予置評，就算國軍做得再好還是有嘴巴碎念，如果這些言論是針對他國防部長一人而來，「我認了，我面對」，但對負責新制教召準備工作的部屬而言絕不公平，「我要是知道是誰，不會放過他」、「有些兵，就見不得人家好」。外界有人引申是對投書士兵的不滿。

但據軍方透露，邱國正「對事不對人」，並未對「阿忠案」下達任何處分要求，也未查問投書人身份，但要求了解、解決問題，在立法院的發言也不是針對提問的士兵。而實際上「阿忠」去年5月才入伍，自稱入伍兩年的說法，其實是「去年、今年」的簡稱，服役不到1年，而其所謂沒發到戰鬥個裝是誤解，其實都有，但確屬庫存堪用品。日前部隊行軍出發後，阿忠曾請事假獲准，在軍中處遇未受影響。

對於特戰兵「阿忠」的處遇，航特部政戰主任王俊傑表示，經詢阿忠表示其反應的問題都已獲得解決，他現在只想完成訓練任務，不便受訪。

航特部特戰營自3月15日起到4月1日展開為期18天的戰術任務訓練，全程橫跨新北、桃園、新竹、苗栗等4個縣市23個鄉鎮共計456公里，藉以磨練特戰官兵城鎮及空中突擊等特種作戰能力。而4個月軍事訓練役去年9月起分發到各部隊進行11週的「編制專長與實務工作」訓練，首批分發到陸軍航特部特戰營的軍事訓練役男為參加航特部年度的「戰術任務訓練」，役男為了完整參訓，決定延後退伍，走完全程，參訓到最後一刻。

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