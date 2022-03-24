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賓士車廠商變中資軍車將禁用？ 國安局長：嚴肅面對
國軍有不少軍用車輛採用賓士車種，有立委披露，生產賓士車的戴姆勒公司已遭中資收購，未來軍方會否禁用賓士車？國安局長陳明通今天表示，若工程會認定是廠商中資，且所涉產品涉及國家安全或機密，當然要禁止。我方必須嚴肅面對。
國軍行政車與作戰車輛都有賓士車種，不但憲兵指揮部甫採購賓士敞篷車作為禮賓車外，行政車也有少數自國安局接收的賓士車。
立法院外交及國防委員會今天邀請國家安全局、國防部、外交部、大陸委員會、行政院國土安全辦公室等單位，專案報告「東亞最新地緣政治情勢與國家安全及相關應變準備工作」。國民黨立委葉毓蘭質詢表示，中資現已實質掌握生產賓士車的戴姆勒公司，對國軍購買的賓士軍車，因為零件在中國生產、德國組裝，會否對國家安全產生隱藏式危機？
陳明通回應表示，這確實是嚴肅問題，但我現有法規，涉及機密或影響國家安全，須按工程會解釋來禁止陸資廠商來參與投標，戴姆勒公司被收購後本身性質變成中資後，我方會有相關法規進行規範。
立委追問會禁用賓士車嗎？陳明通表示，若工程會認定是中資，是涉及國家安全或機密的產品，當然要禁止。
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