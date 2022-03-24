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兵役制度延一年 羅秉成：訓練強度等都需有配套

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
行政院發言人羅秉成今天主持行政院會後記者會。記者侯俐安／攝影
行政院發言人羅秉成今天主持行政院會後記者會。記者侯俐安／攝影

國人關注我國兵役是否延長役期，國防部長邱國正昨指國防部已成立專案小組，會盡快研議，且不打算透過「修法」達成。行政院發言人羅秉成今天表示，延長役期需要審慎評估，由於牽涉因素廣泛、目標必須先很清楚，尤其如今在不對稱作戰思維中，役期調整需配套，例如訓練強度加強，以及四個月的軍事訓練，是否反而造成等待期過長等，若有定案會盡快說明。

羅秉成今天主持行政院會後記者會，媒體問到兵役制度。羅秉成表示，常備義務役現在最長一年，經公告後可在一年後調整，他說，這次俄烏戰爭中，相關戰力、兵源確實有檢討空間，國防部也在參考意見，評估是否延長、如何延長。

不過，羅秉成說，延長需要審慎評估或多方意見的搜集，因為影響到的因素很多，目標也要很清楚。他說，現在在不對稱作戰思維中，要將役期調整，配套如訓練強度加強、四個月軍事訓練等，反而會造成等待期過長。

他舉例，比如大學生若畢業，為了等待訓練要先等半年，等於也花了一年時間，這會影響到青年進入就業市場，也牽涉以後就業人口，不是很單純「說延就延」，訓練強化、配套等，都要有所因應和籌劃，這在現行兵役法中，除非延長到1年才有修法問題，否則按照現在法律授權，要由國防部會同內政部，報行政院核定。且這核定要一年前就核定，也不是核定後馬上就實施。

羅秉成表示，兵役制度規劃是一定存在的，現在要做這樣的變革、處理，確實要跨部會溝通對話，還未定案。若有定案會盡快說明，讓大家預為準備。

羅秉成 兵役 國防部

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