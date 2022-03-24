情報首長剖析俄烏之戰 密切關注俄國是否動用核武

針對俄烏戰事對台灣的啟示，國安局長陳明通今天在立法院表示，俄烏之戰現已進入俄國包圍烏國首都基輔的「第二幕」，我情報單位正密切關注俄國是否將戰事擴大升級；而從俄烏戰爭中，中共勢必學到很多東西，雖不致輕易對台發動戰爭，但若要開戰，中共會有更萬全的準備，我方一定要料敵從寬。

立法院外交及國防委員會今天邀請國家安全局局長、國防部副部長、外交部次長、大陸委員會副主任委員、行政院國土安全辦公室主任報告「東亞最新地緣政治情勢與國家安全及相關應變準備工作」，並備質詢。陳明通表示，他兩週前曾預告，烏俄之戰將15到30天有初步結果，現初步結果呈現第一幕：俄羅斯原本計畫以閃電戰術攻佔基輔，烏國總統澤倫斯基跑掉或戰死，俄國扶植魁儡政權簽署協議。但現在證明這項樣的計畫失敗，所以現在進入第二階段，約有四個可能面向。

陳明通表示，一、國際介入的資源，讓烏克蘭抵擋俄羅斯進攻，挫敗速戰速決目標，讓戰事延長；二、可能是俄國持續攻擊俄國首都基輔，企圖建立魁儡政府逼迫烏國接受其和談條件；三、俄羅斯可能焦土戰術癱瘓烏克蘭政府運作取代實際佔領；四、在美中對話與國際壓力下，迫使中共必須就應對烏克蘭情勢作出戰略選擇。而第一幕已過去，現在進入第二幕。

陳明通表示，這幾個面向發展指標，若俄羅斯採用大規模殺傷性武器奪佔基輔等重要城市，而且外交斡旋有具體進展，俄烏戰事可能告一段落；而若俄烏談判無法達成協議，烏國有效反擊，俄國不會輕易停火，戰事將轉向更長期戰爭；而外界給烏克蘭持續奧援，展現強大抗敵意志，俄羅斯後備補給等問題難解，戰事外域擦槍走火，不排戰事生變。

陳明通說，另一個觀察指標是克林姆林宮在3月22日表示，若俄國生存遭受威脅，將使用核武，不排除俄烏談判破局，戰事久無突破，美歐加強馳援烏國及普丁政權遭挑戰時，普丁將以國家生存為由動用核武，恐怕造成戰事擴大升級。我情報單位要密切注意。

對烏克蘭與台灣，陳明通認為，對美國而言，是一碼歸一碼，中共也面對很大壓力，中共宣稱中立，但面對普丁違反人道入侵烏克蘭，拜登明確告訴習近平，若軍事或經濟援俄將遭制裁波及，愈來愈多國際場合會被詢及，中共會愈加尷尬。

他進一步說，但對台灣而言，也是一碼歸一碼，中共製作很多認知作戰，如今日俄烏明日台灣等，美方就是看到這些認知作戰，所以派特使團來，表達對台灣的支持。烏克蘭對台灣的啟發，就是自助人助，全面防衛要有抗敵決心。國防部現在從事全民防衛，重建抵抗機制，相信北京看得到，不會輕易發動戰爭。但從俄烏戰爭，中共勢必學到很多東西，雖不致輕易發動戰爭，但若要開戰，中共會有更萬全的準備，我方一定要料敵從寬。