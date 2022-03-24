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台東失事幻象機 軍方證實：已收到黑盒子訊號

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
空軍幻象戰機本月14日疑因機械故障，在台東知本外海10浬處失事，搜尋戰機殘骸進入第14天，軍方今天證實「已收到黑盒子訊號，正和時間賽跑」。本報資料照片
空軍幻象戰機本月14日疑因機械故障，在台東知本外海10浬處失事，搜尋戰機殘骸進入第14天，軍方今天證實「已收到黑盒子訊號，正和時間賽跑」。本報資料照片

空軍幻象戰機本月14日疑因機械故障，在台東知本外海10浬處失事，飛官黃重凱跳傘平安獲救。軍方搜尋戰機殘骸有進展，軍方今天證實「已收到黑盒子訊號，正和時間賽跑」。

軍方指出，探測船在失事點方圓5浬處，接收到黑盒子發出的訊號，並已標定完成，不過，由於近日東部海象不佳，考量作業船隻及人員安全，暫時停止打撈作業，待天候穩定再進行。

軍方表示，由於黑盒子自動發送訊號有時間限制，加上洋流的影響，恐都是打撈是否順利的關鍵，因此，打撈作業正和時間賽跑，希望能在最短時間，將戰機打撈上岸，完成後續事故原因的調查。

空軍幻象戰機失事進入第11天，原本擔心東部海域地理環境會讓搜尋機骸成為大海撈針，不過，軍方今天終於傳出好消息，證實已接收到失事戰機黑盒子發出的訊號。

據了解，這架失事幻象戰機有攜帶2枚短程魔法飛彈與2枚中程雲母飛彈，軍方急於打撈飛彈下落，有作業人員擔心飛彈會引爆，甚至失事後飛彈已和機體分離，徒增打撈難度。

軍方強調，飛彈有引爆的點燃裝置，沒有點燃是不會驅動飛彈本體，且飛彈火藥相當穩定，不會輕易引爆，保證安全；至於飛彈是否已和機體分離，這必須由打撈作業的同時，才能去確定。

探測船在幻象戰機失事點方圓5浬處，接收到黑盒子發出的訊號，並已標定完成。圖／擷取自谷歌網路地圖
探測船在幻象戰機失事點方圓5浬處，接收到黑盒子發出的訊號，並已標定完成。圖／擷取自谷歌網路地圖

飛彈 幻象戰機 空軍

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