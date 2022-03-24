「研擬恢復一年義務役」 揭仲：利弊互見

針對國防部長邱國正在立法院證實將透過不修法的方法「研擬恢復一年義務役」，中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，此事利弊互見，雖可大幅解決兵力缺額問題，但按邱國正的說法，此舉勢必涉及擴軍，將同時造成人員維持費升高。籲國防部必須詳盡評估，再與朝野主要政黨與社會進行對話。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲則表示，恢復一年義務役確實能大幅解決「日後常備部隊因少子化產生大量缺額」、「常備部隊高素質專業人力不易獲得」、「軍事訓練役無法培訓堪用的預備士官」，以及「軍事訓練役役男無法接受基地訓練」等缺失；但也有「常備部隊因志願役官士兵所占比例大幅降低影響戰力」、「役男滯徵(等當兵)時間最久」和「國防預算比例可能失衡」等問題。

揭仲指出，除少子化可能導致十八年後可當兵役男不足六萬人外，國軍在常備部隊全志願化後，雖說近年在人員招募數量方面已能達標，但戰鬥部隊編現比較低與資訊、醫學等高專長人力難以獲得等問題卻始終無法解決；而四個月軍事訓練役，固然可以讓役男勉強完成士官基礎訓練，卻無法下部隊實際擔任士官職務並接受基地訓練，不可能培訓出堪用的預備士官，嚴重影響後備部隊的戰力；同時由於國軍基地訓練時間長達十三周，更使軍事訓練役役男不可能接受基地訓練。揭仲說，恢復一年義務役，讓役男於完成新兵訓練後分發常備部隊或相關機關，確實能大幅改善前述缺失。

但揭仲也提醒，若恢復一年義務役，國防部理論上需把所有體位合格的役男都徵集入營，在每年最少也超過五萬人、多則近十萬人的情形下，若國防預算無法同步大幅增加，將導致常備部隊中，志願役士官與士兵的人數大幅減少，對常備部隊好不容易提升起來的戰力造成不利影響；若常備部隊不大幅減少志願役士官士兵，又可能導致義務役役男「等當兵」而滯徵時間大幅增加。如果國防部決定不大幅減少志願役員額，又要盡可能把所有役男徵集入營，勢必要進行一定程度的擴軍，這不僅可能使國防預算大幅增加，屆時「人員維持費」佔年度國防預算的比例是否會重新回到五十％以上？

揭仲認為，國防部還是應該先針對各種可能選項的利弊得失與所需配套措施等，完成詳盡評估，再與朝野主要政黨與社會進行對話。