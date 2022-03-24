快訊

林秉樞博士班修學年限屆滿 政大：周五寄發退學通知書

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國防部擬不修法恢復一年義務役 蘇紫雲：依法建軍基礎

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
對國防部長邱國正在立法院證實「研擬恢復一年義務役」，且傾向「不修法」處理此事。記者洪哲政／攝影
對國防部長邱國正在立法院證實「研擬恢復一年義務役」，且傾向「不修法」處理此事。記者洪哲政／攝影

對國防部長邱國正立法院證實「研擬恢復一年義務役」，且傾向「不修法」處理此事。國防安全研究院國防資源與產業研究所所長蘇紫雲表示，這是依法建軍的基礎。

蘇紫雲表示，他個人觀察是邱國正所言是依法建軍的基礎，依法律體系而言，憲法仍有服兵役義務自無憲政問題，普通法層次則爲兵役法，的確授權權責機關恢復兵役，以上限一年爲期，此爲當年推動軍事訓練役時保留的彈性。

他進一步說，軍制與兵制的調整補強，需考量威脅導向，人口結構變化、預算額度、維持員額等系統性問題與管理，以確保恢復兵役後的戰略與政策滿足防衛需求；最後則需部隊管理配套。而義務役來去去，會加重基層單位與幹部負擔，也需合理規劃並予以增加津貼等配套措施。

兵役 邱國正 立法院

延伸閱讀

國防部研擬恢復1年義務役 總統府：未定案

邱國正：沒說年底要公布延長兵役 若傻呼呼中招我認命

國軍睦鄰經費 國防部長邱國正：支持回饋金法源修法

邱國正：兵役延長「非國防部一個部會可獨自決定」

相關新聞

國防部擬不修法恢復一年義務役 蘇紫雲：依法建軍基礎

對國防部長邱國正在立法院證實「研擬恢復一年義務役」，且傾向「不修法」處理此事。國防安全研究院國防資源與產業研究所所長蘇紫...

1年期徵兵制恢復？ 國防部研議不修法延役期

國人關注我國兵役是否延長役期，國防部長邱國正昨天上午在立法院表示，國防部已成立專案小組，會盡快研議，此事他不打算透過「修...

冷眼集／兵役是政治問題 防長有口難言

俄烏戰事方酣，面對我國兵役役期是否延長的研議結果何時能提出，國防部長邱國正昨天在立法院備詢時一度顯得左支右絀，甚至前後矛...

「研擬恢復一年義務役」 揭仲：利弊互見

針對國防部長邱國正在立法院證實將透過不修法的方法「研擬恢復一年義務役」，中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，此事利弊互見，雖...

後新加坡航展／印度版經國號光輝戰機 熬10多年才服役卻尷尬不合時宜

2月舉行的新加坡航空展，共有三架戰鬥機參加每日的飛行表演，打頭陣是地主國的F-16，星國軍方臉書提前公告各表演動作；壓軸是美國陸戰隊的F-35B，秀出在海面上懸停的獨家絕活；夾在中間的印度光輝（Tejas）戰機，飛行動作的震撼程度，著實比另兩架飛機遜色一籌。雖然司儀極力炒熱氣氛，不停亢奮高呼「Tejas」，卻只讓場面更顯尷尬。

美前官員：台灣4個月軍事訓練少得離譜

國防部長邱國正在立法院證實「研擬恢復一年義務役」，專家學者認為，此事利弊互見，雖可大幅解決...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。