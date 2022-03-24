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國防部擬不修法恢復一年義務役 蘇紫雲：依法建軍基礎
對國防部長邱國正在立法院證實「研擬恢復一年義務役」，且傾向「不修法」處理此事。國防安全研究院國防資源與產業研究所所長蘇紫雲表示，這是依法建軍的基礎。
蘇紫雲表示，他個人觀察是邱國正所言是依法建軍的基礎，依法律體系而言，憲法仍有服兵役義務自無憲政問題，普通法層次則爲兵役法，的確授權權責機關恢復兵役，以上限一年爲期，此爲當年推動軍事訓練役時保留的彈性。
他進一步說，軍制與兵制的調整補強，需考量威脅導向，人口結構變化、預算額度、維持員額等系統性問題與管理，以確保恢復兵役後的戰略與政策滿足防衛需求；最後則需部隊管理配套。而義務役來去去，會加重基層單位與幹部負擔，也需合理規劃並予以增加津貼等配套措施。
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