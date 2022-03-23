國防部長怒揚言不放過「爆料特戰兵」 宅神：當兵不能說實話

為期14天的「史上最硬教召」落幕後，有一名自稱入伍2年的陸軍特戰兵寫信向蔡英文總統陳情，指控教召有戰鬥個裝，但他入伍至今卻領不到。此番說詞讓國防部長邱國正今（23）日炸鍋指出，他最討厭靠北，「我要是知道是誰，不會放過他」。宅神朱學恒則回應，「當兵不可以說實話啊」。

該特戰兵投書以「入伍2年失望的士兵」為主旨，質疑「現任志願役人員為何當兩年的兵連自己的戰鬥個裝都沒有，教召人員都用新的，很多東西都沒有發，都要用自己的錢去買」、「難道志願役就該死？」，消息曝光後引起討論。

邱國正今日答詢國民黨立委廖婉汝時表示，臉書社群「靠北長官」他看多了根本不予置評，就算國軍做得再好還是有嘴巴碎念，如果這些言論是針對他國防部長一人而來，「我認了，我面對」，但對負責新制教召準備工作的部屬而言絕不公平，「我要是知道是誰，不會放過他」、「有些兵，就見不得人家好」。

朱學恒則對此發表看法，引用1995年軍教片《號角響起》的經典台詞「當兵不可以說實話啊」，還開酸「黨都說要治你了，你還是趕快去烏克蘭吧」。

網友紛紛留言「搞不請楚作秀裝備和實際裝備，不長眼，確實該罰」、「原來誠實是一種罪」，還有人說「邱部長還是沒搞懂重點，很多特戰隊員的個裝，就是沒有公發，但是演習勤務要用到，只好自己購買」。

陸軍司令部已發過新聞稿表示，陸軍戰鬥個裝籌補規劃，係依戰鬥、戰鬥支援及勤務支援等部隊屬性，逐年編列預算，委軍備局生產、依序換裝，預於113年完成撥發。至110年度，已依計畫換裝約70%，並建立庫儲存量，以利申補作業。