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國防部研擬恢復1年義務役 在野黨團持肯定態度

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
國防部長邱國正。圖／聯合報系資料照片
國防部長邱國正。圖／聯合報系資料照片

針對役期是否延長成一年，國防部長邱國正今上午在立法院表示，國防部已編成專案小組，「研議很快」，但依法公告後要1年才會實施，而此事他不打算透過「修法」來達成。對此，民眾黨及時代力量黨團皆持肯定態度。

民眾黨立法院黨團幹事長張其祿表示，國際上外在威脅比較大的國家，一般來說，沒有像台灣役期這麼短的，甚至有些國家還從募兵轉為徵兵，台灣卻將一年役期變成四個月，確實是個問題，「改回一年制，可能是一個可以的做法」。

時代力量立法院黨團總召邱顯智表示，樂見國防部願意回應台灣社會對役期延長的支持，立法院法制局報告也顯示，在少子化下募兵將會更加困難。可預見無論那一種戰略構想，台灣都不能不面對未來兵源短少的問題。

邱顯智說，延長役期對外是台灣給國際社會的重大訊號，展現台灣人願意「為自己的國家而戰」的決心，對內是督促國軍落實改革，成為一支「能打的部隊」的正面壓力。

立法院 時代力量 國防部

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