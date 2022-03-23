聽新聞
test
0:00 / 0:00
國防部研擬恢復1年義務役 在野黨團持肯定態度
針對役期是否延長成一年，國防部長邱國正今上午在立法院表示，國防部已編成專案小組，「研議很快」，但依法公告後要1年才會實施，而此事他不打算透過「修法」來達成。對此，民眾黨及時代力量黨團皆持肯定態度。
民眾黨立法院黨團幹事長張其祿表示，國際上外在威脅比較大的國家，一般來說，沒有像台灣役期這麼短的，甚至有些國家還從募兵轉為徵兵，台灣卻將一年役期變成四個月，確實是個問題，「改回一年制，可能是一個可以的做法」。
時代力量立法院黨團總召邱顯智表示，樂見國防部願意回應台灣社會對役期延長的支持，立法院法制局報告也顯示，在少子化下募兵將會更加困難。可預見無論那一種戰略構想，台灣都不能不面對未來兵源短少的問題。
邱顯智說，延長役期對外是台灣給國際社會的重大訊號，展現台灣人願意「為自己的國家而戰」的決心，對內是督促國軍落實改革，成為一支「能打的部隊」的正面壓力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言